أكسيوس: قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران في محاولة أخيرة لاتفاق بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Bayan) توجه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع "إكسيوس".

ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل ((الدفعة الأخيرة)) للتوصل إلى تفاهم سياسي.

ويعمل الوسطاء على صياغة ((خطاب نوايا)) يتضمن اتفاقاً لوقف الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر ثلاثين يوماً لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب.

وأشار تقارير صحفية إلى مشاركة قطر والسعودية ومصر وتركيا، في جهود الوساطة، وسط استمرار الغموض بشأن استعداد طهران لتوقيع الاتفاق، في وقت ترى فيه بعض الأوساط الإيرانية أن ميزان الضغط يميل لصالحها.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك ((تقدماً طفيفاً)) في المحادثات، مضيفاً أن المطلب الأساسي لواشنطن يتمثل في ضمان ((ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً)).

وأكد روبيو أن أي اتفاق يجب أن يتضمن معالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسياسة التخصيب مستقبلاً، كما شدد على رفض الولايات المتحدة أي خطوات إيرانية لفرض ((رسوم عبور)) في مضيق هرمز، بعدما جدّدت طهران حديثها عن هذا التوجه.