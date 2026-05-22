أكسيوس: قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران في محاولة أخيرة لاتفاق بين أمريكا وإيران

أكسيوس: قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران في محاولة أخيرة لاتفاق بين أمريكا وإيران
ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل ((الدفعة الأخيرة)) للتوصل إلى تفاهم سياسي.
ويعمل الوسطاء على صياغة ((خطاب نوايا)) يتضمن اتفاقاً لوقف الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر ثلاثين يوماً لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب.
وأشار تقارير صحفية إلى مشاركة قطر والسعودية ومصر وتركيا، في جهود الوساطة، وسط استمرار الغموض بشأن استعداد طهران لتوقيع الاتفاق، في وقت ترى فيه بعض الأوساط الإيرانية أن ميزان الضغط يميل لصالحها.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك ((تقدماً طفيفاً)) في المحادثات، مضيفاً أن المطلب الأساسي لواشنطن يتمثل في ضمان ((ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً)).
وأكد روبيو أن أي اتفاق يجب أن يتضمن معالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسياسة التخصيب مستقبلاً، كما شدد على رفض الولايات المتحدة أي خطوات إيرانية لفرض ((رسوم عبور)) في مضيق هرمز، بعدما جدّدت طهران حديثها عن هذا التوجه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment