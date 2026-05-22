أمريكا وإيران.. نحو سيناريو صفقة سريعة للخروج من المنطقة الرمادية

MENAFN - Al-Bayan) دخلت حرب إيران الاختبار الأخير، حيث تشير التحركات الدبلوماسية عبر الوسطاء إلى مساعٍ للتوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى وقف الحرب وتهدئة التوترات في مضيق هرمز، بدلاً من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. بما يسهم في الخروج من المنطقة الرمادية لا اتفاق ولا سلام بسبب الفجوات العميقة في الملفات الجوهرية.

توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ((الفرصة الأخيرة))، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً أو بعد غد، فيما التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بمسؤولين إيرانيين لدفع طهران إلى تنازلات سيما ما يتعلق باليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز.

تصر واشنطن على تحجيم برنامج إيران النووي، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مقابل مطالبة طهران برفع العقوبات وإنهاء الضغوط الاقتصادية لتحقيق تسوية مستدامة. تتنوع ((الطبخات)) السياسية في أروقة القرار وفقاً للسياق الراهن، وتتركز أبرزها إقليمياً حول مساعي التهدئة والخروج بصفقة سريعة، لكن هناك من المحللين من يرون أن أي اتفاق سيتم الوصول إليه، لا بد أن يمر بعد ضربة خاطفة تكرس اتفاقاً جديداً، وفق قاعدة طبخه على نار حامية. لكن حسب المعطيات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التسرع بل حريص على تفادي المواجهة وتفضيل الحلول الدبلوماسية مع رسائل التهديد والتهويل للخروج بامتيازات جديدة.

تفاؤل حذر

تدور الجهود حالياً في إسلام آباد حول مسودة اتفاق تتضمن وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة، مقابل تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم. ورغم التفاؤل الحذر باحتمالية التوصل إلى ((صيغة نهائية))، إلا أن هناك تعقيدات بشأن شروط رفع العقوبات وتسليم اليورانيوم،

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إنه وإدارة ترامب ((ينتظران الرد)) من المحادثات الجارية مع إيران، والتي تحاول إيجاد اتفاق مقبول للطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل دائم. تقدم طفيف وصرّح روبيو للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، مردداً تصريحات أدلى بها مساء الخميس: ((لقد تحقق بعض التقدم الطفيف. لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد)).

وأضاف: ((تبقى الأساسيات كما هي))، وتابع: ((لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولا يمكن لهذا النظام أن يمتلك أسلحة نووية. ولتحقيق ذلك، علينا معالجة مسألة تخصيب اليورانيوم. علينا معالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب)).

يؤكد ترامب أن المفاوضات في مراحلها النهائية وأن واشنطن ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى، فيما يرى محللون أن المشهد الحالي يعكس حالة من التوازن الهش بين التفاوض والتصعيد، إذ يستخدم كل طرف أدوات الضغط لتعزيز موقعه دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.

اتفاق نوايا

وتحدثت مصادر عن صيغة مطروحة لاتفاق نوايا يشمل وقفاً فورياً وشاملاً وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. والتزام الجانبين عدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ووقف الحرب الإعلامية. وكذا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.وهناك حديث عن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. وبدء مفاوضات في شأن القضايا العالقة خلال سبعة أيام. وبدء رفع العقوبات الأمريكية تدريجياً مقابل التزام إيران بالشروط.

تقليص الفجوات

ويؤكد محللون أن هناك سعياً حثيثاً لتقليص الفجوات ومنع انفجار يطال الاقتصاد العالمي وسلاسل توريد الطاقة وأسعار النفط والغاز. تأجيل في الأثناء، قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران.

الى ذلك، عُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب أمس، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقاً عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت، وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علناً.وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا ((جبناً)) بإلغاء التصويت.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قراراً من هذا القبيل، يلزم ترامب التنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية، حيث حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتوراً، بينما عارضه 47.