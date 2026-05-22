الروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي

الروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي
وبدأت هذه العمليات المكثفة في تعاملات أمس الخميس، ما دفع الروبية للصعود بنسبة 0.65% عند مستوى 96.20 روبية للدولار، قبل أن تواصل ارتفاعها الجمعة مضيفة 0.4% لتتداول عند 95.77 روبية للدولار.
وقال مسؤولٌ في خزينة أحد بنوك القطاع الخاص:“يُعدّ بنك الاحتياطي الهندي حالياً البائع الرئيسي الوحيد للدولار”، وأضاف أنه في حال عدم انخفاض أسعار النفط،“سيبقى الوضع على ما هو عليه”، بحسب“رويترز”.
ويعد هذا التحرك الذي استمر اليوم، تصعيداً ملحوظاً في سياسة البنك المركزي، مقارنة بالأيام السابقة التي بلغ فيها متوسط المبيعات اليومية للتدخل حوالي مليار دولار فقط، وذلك في ظل انخفاض العملة بنحو 2.5% خلال الأسبوعين الماضيين.
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.
