الروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي

2026-05-22 10:31:40
(MENAFN- Al-Borsa News) تدخل بنك الاحتياطي الهندي بقوة في سوق الصرف الأجنبي، حيث باع ما يصل إلى 3 مليارات دولار بهدف كبح الضغوط المستمرة على الروبية الهندية، ما ساعد العملة المحلية على التعافي وتجاوز مستوى 96 روبية مقابل الدولار.

وبدأت هذه العمليات المكثفة في تعاملات أمس الخميس، ما دفع الروبية للصعود بنسبة 0.65% عند مستوى 96.20 روبية للدولار، قبل أن تواصل ارتفاعها الجمعة مضيفة 0.4% لتتداول عند 95.77 روبية للدولار.

وقال مسؤولٌ في خزينة أحد بنوك القطاع الخاص:“يُعدّ بنك الاحتياطي الهندي حالياً البائع الرئيسي الوحيد للدولار”، وأضاف أنه في حال عدم انخفاض أسعار النفط،“سيبقى الوضع على ما هو عليه”، بحسب“رويترز”.

ويعد هذا التحرك الذي استمر اليوم، تصعيداً ملحوظاً في سياسة البنك المركزي، مقارنة بالأيام السابقة التي بلغ فيها متوسط المبيعات اليومية للتدخل حوالي مليار دولار فقط، وذلك في ظل انخفاض العملة بنحو 2.5% خلال الأسبوعين الماضيين.

