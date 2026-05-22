صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة أسبوعية منذ منتصف مارس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية في وول ستريت.

وبحسب بيانات“إل إس إي جي ليبر”، سحب المستثمرون صافي 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ منتصف مارس.

موضوعاتالروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي الشركات الأمريكية تسجل أقوى نمو في الأرباح منذ 2021 صناديق الفضاء الأمريكية تجذب تدفقات قوية مع ترقب طرح“سبيس إكس”

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين في صناديق أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نحو 7.18 مليار دولار و1.86 مليار دولار و555 مليون دولار على الترتيب.

في المقابل، واصلت صناديق قطاع التكنولوجيا جذب الاستثمارات للأسبوع السابع على التوالي، حيث استقطبت صافي 2.57 مليار دولار، في حين سجل القطاعان الصناعي والمالي سحوبات صافية تبلغ 1.45 مليار دولار و1.32 مليار على الترتيب.