صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس

2026-05-22 10:31:39
(MENAFN- Al-Borsa News) تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة أسبوعية منذ منتصف مارس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية في وول ستريت.

وبحسب بيانات“إل إس إي جي ليبر”، سحب المستثمرون صافي 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ منتصف مارس.

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين في صناديق أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نحو 7.18 مليار دولار و1.86 مليار دولار و555 مليون دولار على الترتيب.

في المقابل، واصلت صناديق قطاع التكنولوجيا جذب الاستثمارات للأسبوع السابع على التوالي، حيث استقطبت صافي 2.57 مليار دولار، في حين سجل القطاعان الصناعي والمالي سحوبات صافية تبلغ 1.45 مليار دولار و1.32 مليار على الترتيب.

