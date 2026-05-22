صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس

صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس
وبحسب بيانات"إل إس إي جي ليبر"، سحب المستثمرون صافي 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو، وهي أعلى وتيرة سحوبات منذ منتصف مارس.
وبلغ صافي مبيعات المستثمرين في صناديق أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نحو 7.18 مليار دولار و1.86 مليار دولار و555 مليون دولار على الترتيب.
في المقابل، واصلت صناديق قطاع التكنولوجيا جذب الاستثمارات للأسبوع السابع على التوالي، حيث استقطبت صافي 2.57 مليار دولار، في حين سجل القطاعان الصناعي والمالي سحوبات صافية تبلغ 1.45 مليار دولار و1.32 مليار على الترتيب.
