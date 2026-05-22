  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

2026-05-22 10:31:39
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في أربع سنوات قبيل عطلة يوم الذكرى، على الرغم من الهدوء النسبي لأسعار النفط، ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين 4.55 دولار للجالون، اليوم الجمعة، بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير.

موضوعات متعلقة صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس الروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي الشركات الأمريكية تسجل أقوى نمو في الأرباح منذ 2021

وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 40% عن مستويات ما قبل الحرب، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز.

من جانبه، قال“باتريك دي هان”، رئيس قسم تحليل البترول في شركة“جاس بادي” لشبكة“سي إن بي سي”، إن أسعار البنزين قد تصل إلى 5 دولارات للجالون في يونيو إذا استمر إغلاق المضيق.

MENAFN22052026000202011048ID1111156109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث