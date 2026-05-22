أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022
وقبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بلغ متوسط سعر البنزين 4.55 دولار للجالون، اليوم الجمعة، بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير.
وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 40% عن مستويات ما قبل الحرب، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز.
من جانبه، قال“باتريك دي هان”، رئيس قسم تحليل البترول في شركة“جاس بادي” لشبكة“سي إن بي سي”، إن أسعار البنزين قد تصل إلى 5 دولارات للجالون في يونيو إذا استمر إغلاق المضيق.
