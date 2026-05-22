أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في أربع سنوات قبيل عطلة يوم الذكرى، على الرغم من الهدوء النسبي لأسعار النفط، ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين 4.55 دولار للجالون، اليوم الجمعة، بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير.

وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 40% عن مستويات ما قبل الحرب، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز.

من جانبه، قال“باتريك دي هان”، رئيس قسم تحليل البترول في شركة“جاس بادي” لشبكة“سي إن بي سي”، إن أسعار البنزين قد تصل إلى 5 دولارات للجالون في يونيو إذا استمر إغلاق المضيق.