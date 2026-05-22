ارتفاع الأسهم الأمريكية وداو جونز يسجل مستوى قياسي جديد

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة، لتتجه“وول ستريت” نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب رغم استمرار التقلبات المرتفعة.

وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بمقدار 364 نقطة، أو 0.7%، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات، كما ارتفع مؤشرا“ستاندرد آند بورز 500′′ و”ناسداك” المركب بنسبة 0.6% لكل منهما.

موضوعاتأسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022 صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس الروبية الهندية ترتفع أمام الدولار عقب تدخل قوي من البنك المركزي

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى نحو 4.55%، كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس أيضًا إلى نحو 5.07%.

وكانت تقلبات سوق السندات قد ضغطت على الأسهم في وقت سابق من الأسبوع، إذ سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية قبل أن يتراجع، بينما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وسط مخاوف المتعاملين من أن تؤدي الحرب الممتدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما يزيد الضغوط التضخمية.

وتداولت أسعار النفط على ارتفاع طفيف يوم الجمعة، لكنها بقيت أقل من الذروات التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، مع آمال المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل للصراع قريبًا.

ورغم التقلبات، تتجه المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، وارتفع مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع، وهو في طريقه لتسجيل الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ سلسلة استمرت تسعة أسابيع وانتهت أواخر عام 2023.

كما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، متجهًا لتسجيل ثالث أسبوع إيجابي خلال أربعة أسابيع، بينما أضاف مؤشر ناسداك 0.3%، ليحقق سابع أسبوع من المكاسب خلال آخر ثمانية أسابيع.

وقال آدم كريسافولي، مؤسس“فيتال نوليدج”:“رؤيتنا بشأن إيران لم تتغير: لا يزال التوصل إلى اتفاق أكثر احتمالًا من عدمه، لكن الأسواق قامت بالفعل بتسعير هذا السيناريو، كما أن الصراع ستكون له آثار تضخمية تباطؤية على الاقتصاد خلال الأرباع القليلة المقبلة.”