بنك أوف أمريكا يحذر من فقاعة في سوق الأسهم بسبب اكتتاب سبيس إكس

MENAFN - Al-Borsa News) حذر محللون لدى“بنك أوف أمريكا”، من أن الاكتتابات العامة الضخمة، التي تتطلع إليها شركتا“سبيس إكس” و”أوبن إيه آي”، قد ترفع وزن قطاع التكنولوجيا في مؤشرات الأسهم القياسية إلى ما يتجاوز مستويات تركيز فقاعات السوق.

وقال المحللون في مذكرة الجمعة:“حركة سعرية قوية، وحماس كبير من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في التقلبات؛ إنها فقاعة حقيقية”.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأمريكية و”داو جونز” يسجل مستوى قياسي جديد أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022 صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر موجة تخارج منذ منتصف مارس

وتابعوا:“بإضافة الاكتتابات العامة الضخمة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، يتجاوز تركيز السوق (حوالي 48%) بسهولة فقاعات عشرينيات القرن الماضي، ومؤشر“نيفتي 50′′ في السبعينيات، واليابان في الثمانينيات، وقطاع التكنولوجيا في التسعينيات”.