لاجارد: توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة

2026-05-22 10:16:16
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة إلى حد كبير مع المستهدف البالغ 2%، على الرغم من تفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وصرحت“لاجارد” الجمعة عقب اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قائلة: بينما تدفع أزمة الطاقة التضخم إلى الارتفاع وتثقل كاهل الاقتصاد، فإن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة إلى حد كبير.

وأضافت، حسبما نقلت“بلومبرج”: إن تأثير الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​سيعتمد على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة، وحجم آثارها غير المباشرة.

مؤكدة أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات وعلى ظروف كل اجتماع على حدة، في تحديد الموقف الأنسب للسياسة النقدية من أجل تحقيق مستهدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2%.

