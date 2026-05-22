تراجع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب تعيين وارش رئيسًا للفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة التي دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ سنوات، وسط تجدد المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب ترقب تعيين“كيفن وارش” رئيسًا للفيدرالي.

وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتطورات السياسة النقدية- بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.081%.

موضوعاتلاجارد: توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة إنتاج الصلب العالمي يتراجع 1.9% بريطانيا تسجل أعلى مستوى عجز مالي منذ 6 سنوات

كما هبط عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.56%، وتراجعت عوائد الديون الثلاثينية بمقدار 2.6 نقطة إلى 5.087%، بعدما لامست هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ عام 2007 عند 5.19%.

ولا تزال أسواق السندات تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وفي سياق منفصل، من المتوقع أن يؤدي“كيفن وارش” اليمين الدستورية ليصبح رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الأسبوع الماضي.