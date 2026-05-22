تراجع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب تعيين وارش رئيسًا للفيدرالي

تراجع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب تعيين وارش رئيسًا للفيدرالي
وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتطورات السياسة النقدية- بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.081%.
كما هبط عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.56%، وتراجعت عوائد الديون الثلاثينية بمقدار 2.6 نقطة إلى 5.087%، بعدما لامست هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ عام 2007 عند 5.19%.
ولا تزال أسواق السندات تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
وفي سياق منفصل، من المتوقع أن يؤدي“كيفن وارش” اليمين الدستورية ليصبح رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الأسبوع الماضي.
