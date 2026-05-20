تراجع الأسهم الآسيوية تحت ضغط السندات وقلق الأسواق

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بالهبوط الذي سجلته وول ستريت في الجلسة السابقة، وسط تصاعد الضغوط على أسواق السندات وارتفاع عوائدها، ما انعكس سلباً على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وجاءت الخسائر في الأسواق مع استمرار ارتفاع عوائد السندات، في ظل مخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران، وما قد يسببه ذلك من استمرار الضغوط التضخمية عالمياً، خاصة مع تأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.23% ليغلق عند 59,804.41 نقطة، في حين شهدت أسواق السندات تحركات لافتة، حيث بقي عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات قريباً من أعلى مستوياته منذ عام 1997، رغم تراجعه الطفيف دون 2.8%.

كما شهدت عملات رئيسية تحركات محدودة، إذ استقر الدولار عند 158.92 يناً، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1604 دولار، في ظل حالة من الحذر في أسواق الصرف الأجنبي.

وفي بقية آسيا، تراجعت الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7%، كما هبط مؤشر مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%، في ظل ضعف المعنويات العامة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 بنسبة 1.3% إلى 8,496.60 نقطة، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9%، وسط موجة بيع واسعة في قطاع التكنولوجيا. كما سجل تايكس التايواني انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4%.

وعالمياً، لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغيرات تذكر بعد خسائر متتالية في وول ستريت، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%.

وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا على الأسواق بعد موجة ارتفاعات قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من أن تقييماتها باتت مرتفعة نسبياً مقارنة بأساسيات السوق.

في المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة انفيديا، باعتبارها مؤشراً رئيسياً لاتجاه قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث قد تحدد نتائجها القادمة ما إذا كانت موجة الصعود في أسهم التكنولوجيا ستستمر أو تتعرض لتصحيح أعمق.

كما شهدت بعض الأسهم الأمريكية تحركات متباينة، إذ تراجعت شركة أكاماي تكنولوجيز بشكل حاد بعد خطط تمويل جديدة، بينما ارتفعت أسهم هوم ديبوت بدعم نتائج فاقت التوقعات، رغم استمرار الضغوط على إنفاق المستهلكين.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.66%، ما زاد من الضغط على الأسهم، خاصة في قطاعات النمو والتكنولوجيا، مع مخاوف من أن تؤدي الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ اقتصادي أوسع.

وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، مع قلق المستثمرين بشأن استقرار الإمدادات العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.