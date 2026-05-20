بيسنت يدعم بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة

بيسنت يدعم بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة
موضوعات متعلقة
الصين تحظر رقائق ألعاب من إنفيديا رغم زيارة ترامب
وكالة الطاقة: 30% من السيارات المبيعة هذا العام ستكون كهربائية استجابة للأزمة
هونج كونج تعتزم إطلاق نظام لمقاصة الذهب بحلول يوليو
ويرى محللون في شركة“نومورا سيكيوريتيز” أن زيارة“بيسنت” الأخيرة إلى طوكيو واجتماعه مع رئيسة الوزراء اليابانية“ساناي تاكايتشي” قد تزيد من فرص قبول الحكومة اليابانية لقرار الرفع، خاصة إذا ما تم ربطه بضرورة كبح التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية.
وأكد“بيسنت” في تصريحات لوكالة“رويترز” ثقته في قدرة محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” على اتخاذ القرارات النقدية اللازمة إذا ما مُنح الاستقلالية الكاملة من قبل الحكومة اليابانية، ما يشير إلى ضغط أمريكي غير مباشر لدفع البنك نحو دورة جديدة من رفع الفائدة.
المصدر:
وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المقرر عقده في 15 و16 يونيو، حيث تسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1% من 0.75%.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment