بيسنت يدعم بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى خبراء الأسواق أن التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي“سكوت بيسنت” ستسهم في تذليل العقبات أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يونيو المقبل، وذلك في ظل رغبة واشنطن في تعزيز سياسات التشديد النقدي اليابانية لدعم الين.



ويرى محللون في شركة“نومورا سيكيوريتيز” أن زيارة“بيسنت” الأخيرة إلى طوكيو واجتماعه مع رئيسة الوزراء اليابانية“ساناي تاكايتشي” قد تزيد من فرص قبول الحكومة اليابانية لقرار الرفع، خاصة إذا ما تم ربطه بضرورة كبح التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية.

موضوعاتالصين تحظر رقائق ألعاب من إنفيديا رغم زيارة ترامب وكالة الطاقة: 30% من السيارات المبيعة هذا العام ستكون كهربائية استجابة للأزمة هونج كونج تعتزم إطلاق نظام لمقاصة الذهب بحلول يوليو



وأكد“بيسنت” في تصريحات لوكالة“رويترز” ثقته في قدرة محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” على اتخاذ القرارات النقدية اللازمة إذا ما مُنح الاستقلالية الكاملة من قبل الحكومة اليابانية، ما يشير إلى ضغط أمريكي غير مباشر لدفع البنك نحو دورة جديدة من رفع الفائدة.



وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المقرر عقده في 15 و16 يونيو، حيث تسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1% من 0.75%.

المصدر: