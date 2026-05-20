الأمطار الغزيرة في الصين ترفع حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً وسط استمرار فقدان العشرات
(MENAFN) ارتفع عدد القتلى جراء موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق في وسط وجنوب الصين خلال الأيام الماضية إلى 22 شخصًا، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، يوم الأربعاء.
وتشهد الصين خلال فصل الصيف تقلبات مناخية حادة، تتراوح بين أمطار غزيرة في بعض المناطق وارتفاع شديد في درجات الحرارة في مناطق أخرى، ما يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وذكرت قناة إخبارية أن عدة مناطق سجلت خلال الأيام الأخيرة كميات غير مسبوقة من الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة وإرباك الأنشطة اليومية في عدد من المدن.
وفي مقاطعة هونان الجبلية وسط البلاد، قُتل خمسة أشخاص وفُقد 11 آخرون، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة، التي أشارت أيضًا إلى أن أكثر من 61 ألف شخص تأثروا في إحدى بلدات المقاطعة جراء الأحوال الجوية القاسية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار.
