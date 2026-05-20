بريطانيا تخفف قيود النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الوقود

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- خففت الحكومة البريطانية القيود المفروضة على النفط الخام الروسي، بما يسمح باستيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تتيح هذا الاستيراد "إلى أجل غير مسمى".



وبموجب الرخصة، ستخضع مسألة تعليق العقوبات لمراجعة دورية، مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة إغلاق مضيق هرمز واستمرار الأزمة في الشرق الأوسط.

وكانت المملكة المتحدة تفرض حظرا تاما على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من مواد خام روسية، بما في ذلك وقود الديزل والكيروسين. هذا يعني أنه حتى لو تم تكرير النفط الخام الروسي في مصافي تكرير في دول مثل الهند أو تركيا أو الصين، فلن يكون بالإمكان استيراد الوقود الناتج إلى السوق البريطانية.



وقد فرضت الحكومة البريطانية هذا الإجراء في أكتوبر/تشرين الأول 2025 كجزء من تشديد سياسة العقوبات لحرمان روسيا من عائدات الطاقة والحد من فرص التحايل على القيود المفروضة سابقا.



في السابق، دفعت بريطانيا عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية مقابل النفط الروسي للتحايل على العقوبات.