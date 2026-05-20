  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بريطانيا تخفف قيود النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الوقود

بريطانيا تخفف قيود النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الوقود

2026-05-20 04:34:24
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- خففت الحكومة البريطانية القيود المفروضة على النفط الخام الروسي، بما يسمح باستيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تتيح هذا الاستيراد "إلى أجل غير مسمى".


وبموجب الرخصة، ستخضع مسألة تعليق العقوبات لمراجعة دورية، مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة إغلاق مضيق هرمز واستمرار الأزمة في الشرق الأوسط.
وكانت المملكة المتحدة تفرض حظرا تاما على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من مواد خام روسية، بما في ذلك وقود الديزل والكيروسين. هذا يعني أنه حتى لو تم تكرير النفط الخام الروسي في مصافي تكرير في دول مثل الهند أو تركيا أو الصين، فلن يكون بالإمكان استيراد الوقود الناتج إلى السوق البريطانية.


وقد فرضت الحكومة البريطانية هذا الإجراء في أكتوبر/تشرين الأول 2025 كجزء من تشديد سياسة العقوبات لحرمان روسيا من عائدات الطاقة والحد من فرص التحايل على القيود المفروضة سابقا.


في السابق، دفعت بريطانيا عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية مقابل النفط الروسي للتحايل على العقوبات.

MENAFN20052026000208011052ID1111142613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث