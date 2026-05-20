الصين وروسيا تدعوان لوقف الصراعات في منطقة الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف فوري للصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى مسار المفاوضات، وسط التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، الأربعاء، بحسب وكالة شينخوا المحلية.

وأوضحت الوكالة أن الطرفين اتفقا خلال المباحثات على تمديد العمل بـ”معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون” الموقعة بين البلدين عام 2001.

وقال شي إن الاتفاقية التي تم توقيعها قبل 25 عاما، أرست أسس الصداقة طويلة الأمد وعلاقات التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، محذرا من خطر تحول العلاقات الدولية إلى“قانون الغاب” القائم على هيمنة الأقوى.

وأضاف أن إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط سيسهم في تخفيف أزمات إمدادات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والتجارة الدولية.

من جانبه، أكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى“مستوى غير مسبوق”، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يواصل نموه بوتيرة قوية رغم التحديات الخارجية.

وتابع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 30 ضعفاً خلال السنوات الـ25 الماضية، متجاوزاً 200 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة، وفق الوكالة الصينية.

وأردف:“بينما تستمر الأزمات في الشرق الأوسط، تواصل روسيا أداء دور المورد الموثوق لمصادر الطاقة، فيما تظل الصين مستهلكاً مسؤولاً لهذه الموارد”.

والثلاثاء، وصل الرئيس الروسي إلى بكين في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني.

وتأتي زيارة بوتين إلى الصين بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بين 13 و15 أيار/ مايو الجاري.

وتُعد هذه الزيارة الـ25 التي يقوم بها بوتين إلى الصين منذ توليه السلطة، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.