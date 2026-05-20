المنتخب الوطني يبدأ غدا مرحلة التحضير الأخيرة للمشاركة بكأس العالم

MENAFN - Amman Net) >يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم غدا الخميس، مرحلة التحضير الأخيرة، قبل المشاركة التاريخية في منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 حزيران المقبل.

واعلن اتحاد الكرة ان المنتخب يبدأ غدا تجمعه الأخير استعدادا لكأس العالم، حيث يستمر التجمع في عمان حتى يوم 28 الحالي موعد السفر الى سويسرا للقاء منتخبها وديا يوم 31 الحالي قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران المقبل، وسيواجه كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.