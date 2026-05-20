المنتخب الوطني يبدأ غدا مرحلة التحضير الأخيرة للمشاركة بكأس العالم

المنتخب الوطني يبدأ غدا مرحلة التحضير الأخيرة للمشاركة بكأس العالم
واعلن اتحاد الكرة ان المنتخب يبدأ غدا تجمعه الأخير استعدادا لكأس العالم، حيث يستمر التجمع في عمان حتى يوم 28 الحالي موعد السفر الى سويسرا للقاء منتخبها وديا يوم 31 الحالي قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة خلال الفترة 1-10 حزيران المقبل، وسيواجه كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في ملعب سنابدراجون، قبل أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.
