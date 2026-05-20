طبيب يحذر: عادة بسيطة أثناء نوم الطفل قد تدمّر أسنانه اللبنية

MENAFN - Amman Net) أكد خبير تجميل وتقويم الأسنان الدكتور أسامة أبو الرب أن تسوس الأسنان قد يظهر لدى الأطفال في عمر مبكر جدًا، حتى عند بلوغ الطفل عامين أو أقل، محذرًا من خطورة ما يُعرف بـ"تسوس الرضاعة" الناتج عن ترك الطفل نائمًا والرضاعة في فمه طوال الليل، ما يعرّض الأسنان لسكر الحليب لفترات طويلة ويُسرّع نشاط البكتيريا المسببة للتسوس.

وأوضح أبو الرب في حديثه لبرنامج طلة صبح أن الأسنان تصبح عرضة للتسوس منذ لحظة ظهورها في الفم، مشددًا على ضرورة البدء بتنظيفها مباشرة باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بعد كل رضعة، ثم الانتقال إلى استخدام فرشاة ومعجون أسنان مخصص للأطفال يحتوي على نسبة مناسبة من الفلورايد، وفقًا لتوصية الطبيب.

وأشار إلى أن الفلورايد يعد العنصر الأهم في حماية الأسنان، لما له من دور في إعادة تمعدن الأسنان وتقويتها، مؤكدًا أهمية استشارة طبيب الأسنان أو طبيب الأطفال لاختيار المعجون المناسب بحسب عمر الطفل وطبيعة البيئة التي يعيش فيها.

وبيّن أن تناول الأطفال للحلويات والعصائر لا يشكل الخطر الأكبر بحد ذاته، بل تكمن المشكلة في غياب التنظيف الصحيح بعد تناولها، لافتًا إلى أن الأطفال يحتاجون إلى مساعدة الأهل في تفريش الأسنان حتى عمر 6 إلى 8 سنوات لضمان تنظيف جميع أجزاء الفم بشكل جيد.

وحذر أبو الرب من إهمال علاج الأسنان اللبنية، مؤكدًا أن التسوس فيها قد يؤدي إلى التهابات وألم شديد، كما أن خلعها المبكر قد يؤثر على انتظام بزوغ الأسنان الدائمة، ما قد يضطر الطفل لاحقًا إلى استخدام أجهزة حفظ المسافة أو اللجوء إلى تقويم الأسنان.

كما شدد على أهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر، موضحًا أن تعريف الطفل المبكر ببيئة العيادة يساعد في تقليل الخوف والرهبة من العلاج، ويُسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل تفاقمها.

ودعا أبو الرب الأهالي إلى منع نوم الطفل والرضاعة في فمه، وتقليل السكريات والعصائر والمشروبات الغازية، مؤكدًا أن الوقاية المبكرة هي السبيل الأهم لحماية صحة الفم والأسنان وتجنب الآثار الصحية والنفسية التي قد يسببها التسوس للأطفال.