أبو ناصر: تراجع غير مسبوق في قطاع المركبات بالمناطق الحرة بسبب القرارات التنظيمية

MENAFN - Amman Net) أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة المستثمرين بالمناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قطاع المركبات داخل المناطق الحرة يشهد تراجعًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحاد في حركة التخليص، خصوصًا للمركبات الكهربائية، يعود بشكل مباشر إلى القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي حصرت التخليص بالمواصفات الخليجية والأمريكية والأوروبية.

وأوضح أبو ناصر في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أن السيارات ذات المواصفات الكورية والصينية والتايوانية والكندية، إضافة إلى مركبات“السالفج”، كانت تشكل النسبة الأكبر من حركة التجارة في هذا القطاع، إلا أن منع دخولها إلى السوق المحلي انعكس بشكل واضح على حجم النشاط.

وشدد على أن التراجع الحالي لا يرتبط بتباطؤ طبيعي في الطلب، مؤكدًا أن أي تباطؤ بالسوق عادة لا يتجاوز نسبًا محدودة، بينما يشهد القطاع اليوم انخفاضًا تجاوز 60%، ما يعكس أثرًا مباشرًا للتشريعات الجديدة.

وأشار إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى التأثير الكامل لهذه القرارات، نظرًا لاعتماد السوق حاليًا على مخزون سابق موجود داخل المناطق الحرة، متوقعًا أن تظهر التداعيات بشكل أكبر خلال فصل الصيف، مع احتمال حدوث شح في المعروض وتراجع التنوع وارتفاع أسعار المركبات.

وبيّن أبو ناصر أن تراجع حركة الترانزيت إلى دول الجوار، مثل سوريا والعراق والسعودية، ساهم أيضًا في زيادة الضغوط على القطاع، متأثرًا بالظروف الإقليمية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد أن استقرار التشريعات يمثل العامل الأساسي في تعزيز البيئة الاستثمارية، محذرًا من أن التغييرات المتكررة في القرارات الحكومية أضعفت ثقة المستثمرين.

ولفت إلى أن العديد من الأنشطة المرتبطة بقطاع المركبات، بما فيها مراكز فحص وتأهيل السيارات داخل المناطق الحرة، تواجه صعوبات تشغيلية متزايدة، محذرًا من احتمال إغلاق بعض هذه المراكز مع نهاية العام إذا لم تتم مراجعة القرارات الحالية.