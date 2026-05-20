أبو ناصر: تراجع غير مسبوق في قطاع المركبات بالمناطق الحرة بسبب القرارات التنظيمية

أبو ناصر: تراجع غير مسبوق في قطاع المركبات بالمناطق الحرة بسبب القرارات التنظيمية
وأوضح أبو ناصر في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أن السيارات ذات المواصفات الكورية والصينية والتايوانية والكندية، إضافة إلى مركبات“السالفج”، كانت تشكل النسبة الأكبر من حركة التجارة في هذا القطاع، إلا أن منع دخولها إلى السوق المحلي انعكس بشكل واضح على حجم النشاط.
وشدد على أن التراجع الحالي لا يرتبط بتباطؤ طبيعي في الطلب، مؤكدًا أن أي تباطؤ بالسوق عادة لا يتجاوز نسبًا محدودة، بينما يشهد القطاع اليوم انخفاضًا تجاوز 60%، ما يعكس أثرًا مباشرًا للتشريعات الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى التأثير الكامل لهذه القرارات، نظرًا لاعتماد السوق حاليًا على مخزون سابق موجود داخل المناطق الحرة، متوقعًا أن تظهر التداعيات بشكل أكبر خلال فصل الصيف، مع احتمال حدوث شح في المعروض وتراجع التنوع وارتفاع أسعار المركبات.
وبيّن أبو ناصر أن تراجع حركة الترانزيت إلى دول الجوار، مثل سوريا والعراق والسعودية، ساهم أيضًا في زيادة الضغوط على القطاع، متأثرًا بالظروف الإقليمية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد أن استقرار التشريعات يمثل العامل الأساسي في تعزيز البيئة الاستثمارية، محذرًا من أن التغييرات المتكررة في القرارات الحكومية أضعفت ثقة المستثمرين.
ولفت إلى أن العديد من الأنشطة المرتبطة بقطاع المركبات، بما فيها مراكز فحص وتأهيل السيارات داخل المناطق الحرة، تواجه صعوبات تشغيلية متزايدة، محذرًا من احتمال إغلاق بعض هذه المراكز مع نهاية العام إذا لم تتم مراجعة القرارات الحالية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment