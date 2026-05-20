الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف التضخم والحذر من تطورات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Bayan) سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، واحتمالات انعكاسها على التضخم وأسواق الطاقة العالمية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 610.37 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات رئيسية أخرى، حيث هبط مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بالنسبة نفسها تقريباً، في ظل ضغوط بيعية محدودة لكنها واسعة النطاق.

ويأتي هذا التراجع وسط استمرار القلق في الأسواق العالمية بشأن تأثير الحرب على مستويات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من 110 دولارات للبرميل لخام برنت، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات الأوروبية المعتمدة على استيراد الطاقة.

كما تترقب الأسواق عن كثب التطورات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصريحات تشير إلى تقدم في المفاوضات، في حين يواصل المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة التوترات أو استمرارها.

وفي سياق متصل، تبقى أسواق السندات تحت ضغط، مع توقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية وتأثيره على النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع، في إطار مساعٍ لتفادي تصعيد تجاري جديد، قبل الموعد النهائي المرتقب في يوليو.

ورغم الاتجاه العام الهابط، شهدت بعض الأسهم أداءً إيجابياً، حيث قفز سهم شركة يورونكست بنحو 4.3% بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات السوق، فيما ارتفع سهم شركة ماركس آند سبنسر بنسبة 5% مدعوماً بتوقعات نمو الأرباح، رغم تأثيرات سابقة لهجوم إلكتروني على نتائجها السنوية.