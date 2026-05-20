قناة السويس للقوارب الحديثة توقع عقدًا لتوريد قاطرتين لمجموعة NERI الإيطالية

قناة السويس للقوارب الحديثة توقع عقدًا لتوريد قاطرتين لمجموعة NERI الإيطالية
وأوضح بيان لهيئة قناة السويس، أن بنود التعاقد تنص على قيام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة ببناء وبيع قاطرتين لصالح مجموعة"NERI" الإيطالية من طراز"TRACTOR" من تصميم المكتب العالمي"روبرت آلن" بقوة شد 80 طنًا، وبرفاصات ASD أمامية تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.
وتتماثل مواصفات القاطرتين ويبلغ طول القاطرة الواحدة 30 مترًا وعرضها 12.8 مترًا، وعمق 4.90 أمتار وسرعة 12 عقدة وقوة شد 80 طنًا.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وبناء الوحدات البحرية تحت شعار“صُنع في مصر” بجودة عالمية.
وأوضح ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين الصناعات البحرية لتلبية متطلبات العمل بالموانئ المصرية والتصدير للخارج.
من جانبه، أكد بيرو نيري رئيس مجموعة“NERI” الإيطالية حرصه على توطيد علاقات التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس عبر زيادة حجم الأعمال المستقبلية ببناء مزيد من القاطرات البحرية من خلال تفعيل البند الموجود بالعقد الأول والذي ينص على إمكانية التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين من طراز“عزم” بقوة شد 90 طنًا، علاوة على التفاوض على بناء صال بحري مُجهز برافعة قدرة 200 طن وبناء يخت سياحي بطول 35 مترًا.
