قناة السويس للقوارب الحديثة توقع عقدًا لتوريد قاطرتين لمجموعة NERI الإيطالية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة قناة السويس للقوارب الحديثة عقد اتفاق مع مجموعة NERI الإيطالية، بهدف تصدير قاطرتين بقوة شد 80 طنًا من طراز“TRACTOR”.

وأوضح بيان لهيئة قناة السويس، أن بنود التعاقد تنص على قيام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة ببناء وبيع قاطرتين لصالح مجموعة“NERI” الإيطالية من طراز“TRACTOR” من تصميم المكتب العالمي“روبرت آلن” بقوة شد 80 طنًا، وبرفاصات ASD أمامية تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

موضوعاتأرباح“إي أف جي” تتخطى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول الحكومة تطلق منظومة إلكترونية للبيانات البيئية بالقطاع الصناعي خالد هاشم: دعم صناعة السيارات في مصر لزيادة الإنتاج والتصدير

وتتماثل مواصفات القاطرتين ويبلغ طول القاطرة الواحدة 30 مترًا وعرضها 12.8 مترًا، وعمق 4.90 أمتار وسرعة 12 عقدة وقوة شد 80 طنًا.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وبناء الوحدات البحرية تحت شعار“صُنع في مصر” بجودة عالمية.

وأوضح ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين الصناعات البحرية لتلبية متطلبات العمل بالموانئ المصرية والتصدير للخارج.

من جانبه، أكد بيرو نيري رئيس مجموعة“NERI” الإيطالية حرصه على توطيد علاقات التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس عبر زيادة حجم الأعمال المستقبلية ببناء مزيد من القاطرات البحرية من خلال تفعيل البند الموجود بالعقد الأول والذي ينص على إمكانية التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين من طراز“عزم” بقوة شد 90 طنًا، علاوة على التفاوض على بناء صال بحري مُجهز برافعة قدرة 200 طن وبناء يخت سياحي بطول 35 مترًا.