الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026

2026-05-20 04:31:44
(MENAFN- Al-Borsa News) يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحديات متزايدة تتجاوز مرحلة اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم التي ميزت السنوات الماضية، حيث تشير تقديرات“أونكتاد” إلى انتقال الاقتصاد نحو مرحلة أكثر هشاشة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، ما يهدد بحدوث نقص في الإمدادات وتفاقم الضغوط المالية.


ويتوقع“مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في عام 2026، من 2.9% في عام 2025؛ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة النقل البحري، وتقلبات الأسواق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول المالية الآمنة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار والطلب الكلي.

ومن المتوقع أن يتراجع نمو تجارة السلع العالمية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5% خلال العام الحالي من 4.7% في عام 2025، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقرارات الاستثمارية للشركات.


كما حذر التقرير المنشور على الموقع الرسمي من تزايد الضغوط على نظم الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتوافر السلع والأسعار، بل أصبح يشكل هاجسا للاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه أعباء ديون مرتفعة ومساحة مالية محدودة.

