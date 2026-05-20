الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026

الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026
ويتوقع“مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في عام 2026، من 2.9% في عام 2025؛ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة النقل البحري، وتقلبات الأسواق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول المالية الآمنة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار والطلب الكلي.
ومن المتوقع أن يتراجع نمو تجارة السلع العالمية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5% خلال العام الحالي من 4.7% في عام 2025، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقرارات الاستثمارية للشركات.
كما حذر التقرير المنشور على الموقع الرسمي من تزايد الضغوط على نظم الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتوافر السلع والأسعار، بل أصبح يشكل هاجسا للاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه أعباء ديون مرتفعة ومساحة مالية محدودة.
