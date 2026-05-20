برايم القابضة تربح 20.4 مليون جنيه في الربع الأول

2026-05-20 04:31:43
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 13.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 20.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 66.9 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 56.8 مليون جنيه في نفس الربع من العام السابق.

وتضاعفت أرباح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، 1.6 مرة خلال العام الماضي، لتصل 108.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 41.6 مليون جنيه في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 283.2 مليون جنيه، مقابل 210 مليون جنيه في 2024.

