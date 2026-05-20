اليوم.. نهاية حق توزيع 15 قرشًا لسهم مدينة مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 15 قرشًا لسهم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بإغلاق جلسة اليوم 19 مايو.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (51) بواقع 0.150 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 مايو الجاري.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مشروع توزيع الأرباح بواقع 15 قرشًا للسهم الواحد.

ومن المقرر صرف هذه التوزيعات خلال شهر مايو، وفقاً للمواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

كما صدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية للمركز المالي عن العام الماضي.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة تتضمن: (المواد 26، 43، 47، 48، 73).

وتستهدف هذه التعديلات تيسير إجراءات الموافقة على زيادة رأس المال المصدر، وتعديل الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتعلق بنظم الإثابة والتحفيز.

وكانت أعلنت شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (العام المالي 2025).

وبلغ إجمالي الإيرادات 11.7 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 3.6 مليار جنيه خلال الفترة، بفضل النتائج القوية للمبيعات الجديدة والتقدم المستمر في تسليم الوحدات بمختلف مشروعات الشركة.

وخلال الربع الأخير من عام 2025 منفردًا، بلغت الإيرادات 4.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت المبيعات الجديدة 16.1 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الطلب القوي على مشروعات الشركة.

وجاءت أبرز المؤشرات المالية كالتالي:

– ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 10.7٪ إلى 52.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مدعومة بتوجه الشركة نحو بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة بالإضافة إلى المردود الإيجابي للمشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة، وهو ما يعكس استمرار معدلات الطلب المرتفعة على مشروعات الشركة القائمة والجديدة.

وخلال الربع الأخير، بلغت المبيعات الجديدة 16.1 مليار جنيه، هو نمو سنوي بمعدل 9.8٪ مقابل 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2824.

– تسليم 1914 وحدة خلال عام 2025، مقابل 645 وحدة خلال عام 2024، بفضل الإنجازات الملحوظة للأعمال الإنشائية والبنى الأساسية بمشروعي تاج سيتي وسراي. وعلى هذا الأساس؛ ارتفعت الإيرادات من تسليم الوحدات بنسبة سنوية كبيرة 200.4٪ لتبلغ 3.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل مليار جنيه خلال عام 2024 بفضل نجاح الشركة في تسريع وتيرة الأعمال البنائية بمختلف مشروعاتها.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، ارتفعت إيرادات تسليم الوحدات بنسبة 492.3٪ لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقابل 263.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأثمر ذلك عن ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة لتصل إلى 26.6٪ خلال عام 2025، مقابل 12.3٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

– بلغت الإيرادات 11.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو نمو سنوي بنسبة 38.4٪، مدعومة بنمو إيرادات تسليم الوحدات والتي شهدت تضاعفًا على أساس سنوي وربع سنوي.

وخلال الربع الأخير منفردًا، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 320٪ لتسجل 4.3 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

– بلغ مجمل الربح 7 مليارات جنيه خلال عام 2025، وهو نمو سنوي بنسبة 22.2٪ مقابل 5.7 مليار جنيه خلال عام 2024، ونتج عن ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 60٪ خلال عام 2025 مقابل 67.9٪ خلال العام الماضي. يعكس ذلك ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات.

يعكس ذلك ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة التي تتسم بهوامش ربح أقل مقارنة بالمبيعات الجديدة.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، سجل مجمل الربح 2.1 مليار جنيه، بهامش مجمل ربح قدره 49.3٪، مقابل 28.9٪ في نفس الربع من العام الماضي.

– بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.7 مليار جنيه خلال عام 2025 بنمو سنوي 16.8٪، مصحوبة بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 39.9٪، مقابل 47.2٪ خلال العام الماضي.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.6 مليار جنيه بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35.9٪.

– بلغ صافي الربح 3.6 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 23.8٪، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام الماضي.