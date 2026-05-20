اليوم.. نهاية حق توزيع 15 قرشًا لسهم مدينة مصر
وتقرر توزيع الكوبون رقم (51) بواقع 0.150 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 مايو الجاري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مشروع توزيع الأرباح بواقع 15 قرشًا للسهم الواحد.
ومن المقرر صرف هذه التوزيعات خلال شهر مايو، وفقاً للمواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
كما صدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية للمركز المالي عن العام الماضي.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة تتضمن: (المواد 26، 43، 47، 48، 73).
وتستهدف هذه التعديلات تيسير إجراءات الموافقة على زيادة رأس المال المصدر، وتعديل الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتعلق بنظم الإثابة والتحفيز.
وكانت أعلنت شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (العام المالي 2025).
وبلغ إجمالي الإيرادات 11.7 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 3.6 مليار جنيه خلال الفترة، بفضل النتائج القوية للمبيعات الجديدة والتقدم المستمر في تسليم الوحدات بمختلف مشروعات الشركة.
وخلال الربع الأخير من عام 2025 منفردًا، بلغت الإيرادات 4.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت المبيعات الجديدة 16.1 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الطلب القوي على مشروعات الشركة.
وجاءت أبرز المؤشرات المالية كالتالي:
– ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 10.7٪ إلى 52.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مدعومة بتوجه الشركة نحو بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة بالإضافة إلى المردود الإيجابي للمشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة، وهو ما يعكس استمرار معدلات الطلب المرتفعة على مشروعات الشركة القائمة والجديدة.
وخلال الربع الأخير، بلغت المبيعات الجديدة 16.1 مليار جنيه، هو نمو سنوي بمعدل 9.8٪ مقابل 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2824.
– تسليم 1914 وحدة خلال عام 2025، مقابل 645 وحدة خلال عام 2024، بفضل الإنجازات الملحوظة للأعمال الإنشائية والبنى الأساسية بمشروعي تاج سيتي وسراي. وعلى هذا الأساس؛ ارتفعت الإيرادات من تسليم الوحدات بنسبة سنوية كبيرة 200.4٪ لتبلغ 3.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل مليار جنيه خلال عام 2024 بفضل نجاح الشركة في تسريع وتيرة الأعمال البنائية بمختلف مشروعاتها.
وخلال الربع الأخير من عام 2025، ارتفعت إيرادات تسليم الوحدات بنسبة 492.3٪ لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقابل 263.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأثمر ذلك عن ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة لتصل إلى 26.6٪ خلال عام 2025، مقابل 12.3٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
– بلغت الإيرادات 11.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو نمو سنوي بنسبة 38.4٪، مدعومة بنمو إيرادات تسليم الوحدات والتي شهدت تضاعفًا على أساس سنوي وربع سنوي.
وخلال الربع الأخير منفردًا، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 320٪ لتسجل 4.3 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
– بلغ مجمل الربح 7 مليارات جنيه خلال عام 2025، وهو نمو سنوي بنسبة 22.2٪ مقابل 5.7 مليار جنيه خلال عام 2024، ونتج عن ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 60٪ خلال عام 2025 مقابل 67.9٪ خلال العام الماضي. يعكس ذلك ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات.
يعكس ذلك ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة التي تتسم بهوامش ربح أقل مقارنة بالمبيعات الجديدة.
وخلال الربع الأخير من عام 2025، سجل مجمل الربح 2.1 مليار جنيه، بهامش مجمل ربح قدره 49.3٪، مقابل 28.9٪ في نفس الربع من العام الماضي.
– بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.7 مليار جنيه خلال عام 2025 بنمو سنوي 16.8٪، مصحوبة بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 39.9٪، مقابل 47.2٪ خلال العام الماضي.
وخلال الربع الأخير من عام 2025، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.6 مليار جنيه بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35.9٪.
– بلغ صافي الربح 3.6 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 23.8٪، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام الماضي.
