أسعار النحاس في لندن تتحول للارتفاع من أدنى مستوى في أسبوع

2026-05-20 04:16:55
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النحاس للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو تحت وطأة ارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي عالميًا.

وارتفعت العقود القياسية للنحاس (تسليم ثلاثة أشهر) في“بورصة لندن للمعادن” بنسبة 0.35% لتصل إلى 13472.50 دولار للطن، بعد أن لامست 13350 دولارًا.

يأتي هذا بعدما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا -التي تُعد مؤشرًا للمخاطر السياسية- أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في حين قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025، ما يقلل من جاذبية الأصول الحساسة للمخاطر، بحسب“رويترز”.

