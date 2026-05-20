تراجع الأسهم اليابانية قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) واصل مؤشر“نيكي” الياباني تراجعه في تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو الجاري، نتيجة جني المستثمرين أرباحهم في شركات الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك الانخفاض بقيادة سهم“سوفت بنك” المستثمرة في قطاع التكنولوجيا الذي هبط 6%، وكذلك سهم صانعة معدات الرقائق“طوكيو إلكترون” 2.25%، وسهم“فوجيكورا” المصنعة لكابلات الألياف الضوئية 8.25%.

هذا واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 158.98 ين.

