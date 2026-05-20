تراجع الأسهم اليابانية قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

تراجع الأسهم اليابانية قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل مؤشر“نيكي” الياباني تراجعه في تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو الجاري، نتيجة جني المستثمرين أرباحهم في شركات الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك الانخفاض بقيادة سهم"سوفت بنك" المستثمرة في قطاع التكنولوجيا الذي هبط 6%، وكذلك سهم صانعة معدات الرقائق"طوكيو إلكترون" 2.25%، وسهم"فوجيكورا" المصنعة لكابلات الألياف الضوئية 8.25%.
هذا واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 158.98 ين.المصدر:
