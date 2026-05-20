أرباح“إي أف جي” تتخطى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح مجموعة إي أف جي القابضة، بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل 1.52 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة لتصل 6.98 مليار جنيه، مقابل 6.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي أف جي القابضة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين؛ وهو ما يعادل كوبون نقدي قدره 0.278 جنيه لكل سهم.

وبلغ إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع 1.15 مليار جنيه، حيث تم توزيعها كالتالي:

– توزيعات المساهمين: 400 مليون جنيه.

– حصة العاملين: 44.444 مليون جنيه.

– الاحتياطي القانوني: 40.413 مليون جنيه.

– أرباح مرحلة للعام التالي: 666.264 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وجاء التشكيل الأبرز كالتالي:

– منى صلاح الدين ذو الفقار: رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

– كريم على عوض صالح سلامة: عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (تنفيذي).

– ياسر سليمان هشام الملواني: نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

– وشمل التشكيل أيضاً عدداً من الأعضاء الممثلين لكيانات مثل شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، وشركة DF EFG3 Limited، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين وذوي خبرة.

وصادقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

رفعت مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، حصتها في رأسمال شركة مجموعة“إي أف جي القابضة” من 3.789% إلى 3.884%.

واشترت المجموعة 1.354 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 28.93 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 39.2 مليون جنيه.

وارتفعت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمشتري (شاملة العميل) بعد تنفيذ الصفقة لتصل إلى 10.090%، مقارنة بنحو 6.206% قبل التنفيذ.

وتضم المجموعات المرتبطة كلاً من الشركة المصرية للصلب (2.304%)، والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بنسبة 0.003%، وجمال عبد القادر عبد البصير (3.848%)، وداليا جمال عبد القادر (0.020%)، ومصر الوطنية للصلب عتاقة 0.03%.