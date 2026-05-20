أرباح“إي أف جي” تتخطى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول

أرباح“إي أف جي” تتخطى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول
فيما ارتفعت إيرادات الشركة لتصل 6.98 مليار جنيه، مقابل 6.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي أف جي القابضة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين؛ وهو ما يعادل كوبون نقدي قدره 0.278 جنيه لكل سهم.
وبلغ إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع 1.15 مليار جنيه، حيث تم توزيعها كالتالي:
– توزيعات المساهمين: 400 مليون جنيه.
– حصة العاملين: 44.444 مليون جنيه.
– الاحتياطي القانوني: 40.413 مليون جنيه.
– أرباح مرحلة للعام التالي: 666.264 مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وجاء التشكيل الأبرز كالتالي:
– منى صلاح الدين ذو الفقار: رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
– كريم على عوض صالح سلامة: عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (تنفيذي).
– ياسر سليمان هشام الملواني: نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
– وشمل التشكيل أيضاً عدداً من الأعضاء الممثلين لكيانات مثل شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، وشركة DF EFG3 Limited، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين وذوي خبرة.
وصادقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
رفعت مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، حصتها في رأسمال شركة مجموعة“إي أف جي القابضة” من 3.789% إلى 3.884%.
واشترت المجموعة 1.354 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 28.93 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 39.2 مليون جنيه.
وارتفعت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمشتري (شاملة العميل) بعد تنفيذ الصفقة لتصل إلى 10.090%، مقارنة بنحو 6.206% قبل التنفيذ.
وتضم المجموعات المرتبطة كلاً من الشركة المصرية للصلب (2.304%)، والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بنسبة 0.003%، وجمال عبد القادر عبد البصير (3.848%)، وداليا جمال عبد القادر (0.020%)، ومصر الوطنية للصلب عتاقة 0.03%.
