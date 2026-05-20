انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في المنطقة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، والمخاوف بشأن أداء أسواق السندات، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال وقت لاحق اليوم.



وتأتي هذه التحركات في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب تصريحات الإدارة الأمريكية، حيث أكد الرئيس“دونالد ترامب” أن الحرب ستنتهي“سريعًا جدًا”، بينما أشاد نائب الرئيس“جيه دي فانس” بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران، بحسب“رويترز”.

في غضون ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مبدئيًا لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الأمريكية، كجزء من اتفاقية تجارية مع واشنطن في يوليو الماضي، وقبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 4 يوليو، والذي هدد فيه برفع الرسوم الجمركية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق.

