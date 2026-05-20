  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في المنطقة

انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في المنطقة

2026-05-20 04:16:55
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، والمخاوف بشأن أداء أسواق السندات، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال وقت لاحق اليوم.


وتأتي هذه التحركات في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب تصريحات الإدارة الأمريكية، حيث أكد الرئيس“دونالد ترامب” أن الحرب ستنتهي“سريعًا جدًا”، بينما أشاد نائب الرئيس“جيه دي فانس” بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران، بحسب“رويترز”.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم اليابانية قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع أسعار النحاس في لندن تتحول للارتفاع من أدنى مستوى في أسبوع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع

في غضون ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مبدئيًا لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الأمريكية، كجزء من اتفاقية تجارية مع واشنطن في يوليو الماضي، وقبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 4 يوليو، والذي هدد فيه برفع الرسوم الجمركية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق.

المصدر:

MENAFN20052026000202011048ID1111142426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث