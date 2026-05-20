Boomiتحتفل بالفائزين بجوائز الشركاء العالميين للسنة المالية 2026

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BoomiTM ، الشركة الرائدة في تنشيط البيانات، اليوم عن الفائزين بجوائز شركائها العالميين للعام المالي 2026، وذلك خلال قمة شركاء Boomi لعام 2026 التي عُقِدَت في شيكاغو، بولاية إلينوي. تُكرّم الجوائز الشركاء الذين يقودون الابتكار ويقدمون نتائج أعمال قابلة للقياس للعملاء.

تم اختيار الفائزين لقدرتهم على الاستفادة من النطاق الكامل لمنصة Boomi Enterprise Platform لإدارة التعقيد وتفعيل البيانات وتسريع التحول الوكيل.

قال Dan McAllister، النائب الأول للرئيس للتحالفات والقنوات العالمية في Boomi: "مع تقدم المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي، يلعب شركاؤنا دورًا حاسمًا في تحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة". "إن الفائزين بهذه الجوائز لا يساهمون فقط في تطوير الابتكار، بل يساعدون العملاء أيضًا على تفعيل البيانات، ودمج الأنظمة، وتشغيل الذكاء الاصطناعي لإطلاق مستويات جديدة من الكفاءة والمرونة والنمو".

تشمل قائمة الفائزين لهذا العام حسب الفئة ما يلي:

الشريك العالمي للعام: Infosys شريك العام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ( AMER ): RSM شريك العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: Cognizant شريك العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان ( APJ ): Atturra شريك النمو للعام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ( AMER ): Accenture شريك النمو للعام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ): Capgemini شريك النمو للعام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان ( APJ ): EasyStepIn شريك العام لمصنعي المعدات الأصلية ( OEM ): UKG شريك العام لبائعي البرمجيات المستقلين ( ISV ): ServiceNow شريك مزود الخدمة السحابية للعام: Amazon Web Services شريك الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لهذا العام: Jade Global شريك التكنولوجيا لهذا العام: Solace أفضل شريك في السوق لهذا العام: Jade Global شريك النمو التكنولوجي للعام: Atturra شريك الحلول لهذا العام: OSI Digital

تُعد Boomi، الشركة المتخصصة في تفعيل البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي، محركًا للمؤسسات القائمة على الوكالات من خلال إحياء البيانات في جميع أنحاء الأعمال. وتُعد منصة Boomi Enterprise Platform الأساس الفعال للبيانات الذي يوفر البنية التحتية الأساسية للوكالات من أجل دفع عجلة التحول القائم على الوكالات. ومن خلال توحيد تصميم الوكالات وإدارتها، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) ونظام إدارة الوكالات (MCP)، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تمكّن Boomi المؤسسات من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتوسع. تحظى Boomi بثقة أكثر من 30,000 عميل وتدعمها شبكة تضم أكثر من 800 شريك، وتساعد المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.

