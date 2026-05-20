Boomiتحتفل بالفائزين بجوائز الشركاء العالميين للسنة المالية 2026

Boomiتحتفل بالفائزين بجوائز الشركاء العالميين للسنة المالية 2026
تم اختيار الفائزين لقدرتهم على الاستفادة من النطاق الكامل لمنصة Boomi Enterprise Platform لإدارة التعقيد وتفعيل البيانات وتسريع التحول الوكيل.
قال Dan McAllister، النائب الأول للرئيس للتحالفات والقنوات العالمية في Boomi: "مع تقدم المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي، يلعب شركاؤنا دورًا حاسمًا في تحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة". "إن الفائزين بهذه الجوائز لا يساهمون فقط في تطوير الابتكار، بل يساعدون العملاء أيضًا على تفعيل البيانات، ودمج الأنظمة، وتشغيل الذكاء الاصطناعي لإطلاق مستويات جديدة من الكفاءة والمرونة والنمو".
تشمل قائمة الفائزين لهذا العام حسب الفئة ما يلي:
الشريك العالمي للعام: Infosys
شريك العام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ( AMER ): RSM
شريك العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: Cognizant
شريك العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان ( APJ ): Atturra
شريك النمو للعام في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ( AMER ): Accenture
شريك النمو للعام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ): Capgemini
شريك النمو للعام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان ( APJ ): EasyStepIn
شريك العام لمصنعي المعدات الأصلية ( OEM ): UKG
شريك العام لبائعي البرمجيات المستقلين ( ISV ): ServiceNow
شريك مزود الخدمة السحابية للعام: Amazon Web Services
شريك الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لهذا العام: Jade Global
شريك التكنولوجيا لهذا العام: Solace
أفضل شريك في السوق لهذا العام: Jade Global
شريك النمو التكنولوجي للعام: Atturra
شريك الحلول لهذا العام: OSI Digital
لمعرفة المزيد حول برنامج شركاء Boomi، أو للعثور على شريك من النظام البيئي العالمي لشركة Boomi، قم بزيارة boomi/partners.
حول شركة Boomi
تُعد Boomi، الشركة المتخصصة في تفعيل البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي، محركًا للمؤسسات القائمة على الوكالات من خلال إحياء البيانات في جميع أنحاء الأعمال. وتُعد منصة Boomi Enterprise Platform الأساس الفعال للبيانات الذي يوفر البنية التحتية الأساسية للوكالات من أجل دفع عجلة التحول القائم على الوكالات. ومن خلال توحيد تصميم الوكالات وإدارتها، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) ونظام إدارة الوكالات (MCP)، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تمكّن Boomi المؤسسات من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتوسع. تحظى Boomi بثقة أكثر من 30,000 عميل وتدعمها شبكة تضم أكثر من 800 شريك، وتساعد المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.
