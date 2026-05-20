أعلنت Axelspace عن إطلاق سبعة أقمار اصطناعية صغيرة لرصد الأرض من طراز GRUS-3، في موعد لا يسبق يوليو 2026

أعلنت Axelspace عن إطلاق سبعة أقمار اصطناعية صغيرة لرصد الأرض من طراز GRUS-3، في موعد لا يسبق يوليو 2026
سيتم إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة السبعة من طراز GRUS-3 على متن مهمة النقل المشترك Transporter-17 عبر شركة Exolaunch، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة مهام الإطلاق وتكامل الأقمار الصناعية وخدمات النشر، من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونُشغّل حاليًا خمسة أقمار صناعية صغيرة لرصد الأرض بصريًا، GRUS-1، ضمن خدمة بيانات رصد الأرض التابعة لنا، AxelGlobe. ومع إطلاق القمر الصناعي GRUS-3، سيرتفع عدد أقمارنا الصناعية إلى أكثر من عشرة.
تمكين المراقبة واسعة النطاق وعالية التردد
سيقوم القمر الصناعي GRUS-3 بالتقاط صور لسطح الأرض في نفس الموقع مرة واحدة يوميًا للمواقع الواقعة شمال خط عرض 25 درجة من مدار على ارتفاع 585 كم. ويتميز بدقة مكانية (GSD) تبلغ 2.2 متر، حيث يبلغ عرض المسح الفعال لكل قمر صناعي 28.3 كم ويبلغ أقصى طول للالتقاط 1356 كم. تبلغ سعة الالتقاط اليومية الإجمالية 2.3 مليون كيلومتر مربع عبر سبعة أقمار صناعية.
من خلال تمكين المراقبة واسعة النطاق وعالية التردد، يسمح GRUS-3 برصد أسرع ومستمر للتغيرات على سطح الأرض.
التوسع في تطبيقات بيانات رصد الأرض
تم تجهيز GRUS-3 حديثًا بالنطاق الطيفي "الأزرق الساحلي"، وهو فعال في التقاط المعلومات تحت سطح الماء. بالإضافة إلى الحصول على صور وبيانات ملونة حقيقية لتحليل صحة الغطاء النباتي، كما هو الحال مع GRUS-1، يمكن لـ GRUS-3 أيضًا مراقبة المعالم الساحلية الضحلة مثل تضاريس قاع البحر وقاع الأعشاب البحرية.
من خلال الجمع بين تردد المراقبة المحسن وأداء القمر الصناعي GRUS-3 مع تقنية التحكم في وضعية القمر الصناعي لدينا - مما يتيح إمكانية تنفيذ المهام (التصوير عند الطلب للمناطق المحددة) - سنلبي الطلب المتزايد في مجموعة واسعة من المجالات، والبيئة والأمن، بالإضافة إلى الزراعة الدقيقة، ومراقبة الغابات، وإنشاء الخرائط.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
