أعلنت Axelspace عن إطلاق سبعة أقمار اصطناعية صغيرة لرصد الأرض من طراز GRUS-3، في موعد لا يسبق يوليو 2026

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Axelspace Corporation، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية الصغيرة وتكرس جهودها لتحقيق رؤيتها "الفضاء في متناول يدك"، أنه من المقرر إطلاق GRUS-3، وهي مجموعة مكونة من سبعة أقمار اصطناعية صغيرة من الجيل التالي لرصد الأرض، في موعد لا يسبق يوليو 2026.

سيتم إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة السبعة من طراز GRUS-3 على متن مهمة النقل المشترك Transporter-17 عبر شركة Exolaunch، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة مهام الإطلاق وتكامل الأقمار الصناعية وخدمات النشر، من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونُشغّل حاليًا خمسة أقمار صناعية صغيرة لرصد الأرض بصريًا، GRUS-1، ضمن خدمة بيانات رصد الأرض التابعة لنا، AxelGlobe. ومع إطلاق القمر الصناعي GRUS-3، سيرتفع عدد أقمارنا الصناعية إلى أكثر من عشرة.

تمكين المراقبة واسعة النطاق وعالية التردد

سيقوم القمر الصناعي GRUS-3 بالتقاط صور لسطح الأرض في نفس الموقع مرة واحدة يوميًا للمواقع الواقعة شمال خط عرض 25 درجة من مدار على ارتفاع 585 كم. ويتميز بدقة مكانية (GSD) تبلغ 2.2 متر، حيث يبلغ عرض المسح الفعال لكل قمر صناعي 28.3 كم ويبلغ أقصى طول للالتقاط 1356 كم. تبلغ سعة الالتقاط اليومية الإجمالية 2.3 مليون كيلومتر مربع عبر سبعة أقمار صناعية.

من خلال تمكين المراقبة واسعة النطاق وعالية التردد، يسمح GRUS-3 برصد أسرع ومستمر للتغيرات على سطح الأرض.

التوسع في تطبيقات بيانات رصد الأرض

تم تجهيز GRUS-3 حديثًا بالنطاق الطيفي "الأزرق الساحلي"، وهو فعال في التقاط المعلومات تحت سطح الماء. بالإضافة إلى الحصول على صور وبيانات ملونة حقيقية لتحليل صحة الغطاء النباتي، كما هو الحال مع GRUS-1، يمكن لـ GRUS-3 أيضًا مراقبة المعالم الساحلية الضحلة مثل تضاريس قاع البحر وقاع الأعشاب البحرية.

من خلال الجمع بين تردد المراقبة المحسن وأداء القمر الصناعي GRUS-3 مع تقنية التحكم في وضعية القمر الصناعي لدينا - مما يتيح إمكانية تنفيذ المهام (التصوير عند الطلب للمناطق المحددة) - سنلبي الطلب المتزايد في مجموعة واسعة من المجالات، والبيئة والأمن، بالإضافة إلى الزراعة الدقيقة، ومراقبة الغابات، وإنشاء الخرائط.

للاطلاع على المقال كاملاً:

بيان صحفي حول تلسكوبات GRUS-3:‏

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على: