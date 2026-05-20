Belkin تحرز تقدّمًا ملحوظًا في مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني، مع تركيز خاص على خفض انبعاثات النطاق 3

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نشرت Belkin ، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية على مدى 40 عامًا، تقرير التأثير لعام 2025 ، الذي يسلّط الضوء على أبرز إنجازاتها ويؤكد من جديد التزامها بالمسؤولية المؤسسية. وبعد أن حققت الشركة الحياد الكربوني في انبعاثات النطاقين 1 و2 في عام 2025، فإنها تواصل التقدّم نحو تحقيق الحياد الكربوني في النطاق 3، من خلال تعزيز قدرات تقييم دورة الحياة، وتحسين جمع البيانات المتعلقة بالمورِّدين وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. في عام 2025، قامت شركة Belkin بحساب البصمة الكربونية لـ 131 منتجًا ضمن محفظتها، وتجاوزت مبيعاتها 21.6 مليون منتج مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR)، كما نجحت في تحقيق خفض بنسبة 95% في استخدام العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام منذ عام 2019، بما يعكس استمرار التقدم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التصميم المسؤول للمنتجات.
وقال Steven Malony، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin: "إزاء استمرارنا في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، نتخذ خطوات مدروسة لتقليل تأثيرنا البيئي". "على مدار العام الماضي، قمنا بتوسيع استخدام المواد المُعاد تدويرها بعد الاستهلاك، وواصلنا تقليل الاعتماد على العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما عززنا آليات قياس الانبعاثات عبر محفظة منتجاتنا. والأهم من ذلك، أننا نعمل على زيادة مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، في إطار بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية".
تمكَّنت شركة Belkin على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، وفي رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني في جميع النطاقات بحلول عام 2030 وتماشيًا مع التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من تحقيق ما يلي:
إجراء المناخ (هدف الأمم المتحدة رقم 13)
تحقيق الحياد الكربوني في الانبعاثات المباشرة والمُشتراة (النطاقان 1 و2)
مع خفض قدره 3,200 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) في عام 2025 لمنتجات Belkin1
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (هدف الأمم المتحدة رقم 12)
تحقيق خفض بنسبة 95% في استخدام العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام
توفير 640 طنًا متريًا من البلاستيك الخام من خلال بيع 21.6 مليون منتج مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR)
تحقيق توفير تراكمي بلغ 1,072 طنًا متريًا من البلاستيك منذ عام 2019، وهو ما يعادل 53.6 مليون زجاجة مياه تم توفيرها2 )
تقديم تمويل لعمليات إعادة التدوير المسؤولة لما يلي:
29,241 طن متري من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
11,928 طن متري من العبوات
2,029 طن متري من البطاريات
مصنوع من مواد مُعاد تدويرها
تواصل شركة Belkin إحراز تقدّم في تقليل التأثير البيئي لمنتجاتها وعبواتها، فمنذ بدء انتقالها إلى استخدام ما بين 72% و75% من المواد المُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR)، رفعت الشركة هذه النسبة لتصل إلى ما يصل إلى 90% من مواد PCR المعتمدة وفق المعيار العالمي لإعادة التدوير في بعض المنتجات، والتي تُطرح أيضًا ضمن عبوات خالية من البلاستيك.
أفضل الممارسات والمبادرات
تفخر شركة Belkin بالإعلان عن عدد من الإنجازات المهمة في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
وتشمل هذه المبادرات توسيع برنامج إعادة تدوير البطاريات الخاص بها من خلال مشاركتها الطوعية في مبادرة B-cycle، وهي المبادرة الرائدة لإعادة تدوير البطاريات في أستراليا، إضافةً إلى توسيع برنامج إعادة تدوير العبوات في المملكة المتحدة ليشمل الآن العبوات المنزلية.
كما حظيت شركة Belkin بالاعتراف ضمن برنامج الشراكة في الطاقة الخضراء التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، وحصلت أيضًا على تصنيف أداء "ما يتجاوز أفضل الممارسات" من منظمة ميثاق التغليف الأسترالي (APCO). ويعكس هذا التصنيف التقدم الكبير الذي أحرزته شركة Belkin في تعزيز استدامة التغليف، كما يؤكد التزامها المستمر بتصميم عبوات أكثر مسؤولية واختيار مواد أكثر استدامة.
وقد جرى تكريم هذا التقدّم أيضًا من خلال حصول الشركة على جائزة هون هاي للاقتصاد الدائري – الفئة الفضية، مما يؤكد الزخم الذي تحققه Belkin في مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة قائم على مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتُبرز هذه الإنجازات مجتمعةً الجهود المستمرة التي تبذلها شركة Belkin للحد من تأثيرها البيئي عبر مختلف عملياتها ومحفظة منتجاتها وعبواتها. ومع استمرار الشركة في الاستثمار في مبادئ التصميم الدائري وتطوير منتجات أكثر مسؤولية، تواصل Belkin تركيزها على تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني عبر النطاق 3 بحلول عام 2030.
للمزيد من المعلومات حول مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة Belkin، يُرجى زيارة:
نبذة عن شركة Belkin
Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات وتتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، حيث تقدم منتجات الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والمنتجات الصوتية الحائزة على جوائز على مدار الأربعين عامًا الماضية. تًصمِّم منتجاتها وتصنعها في جنوب كاليفورنيا وتبيعها في أكثر من 100 بلد حول العالم، وقد حافظت Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأهم من ذلك، الأشخاص الذين تخدمهم. لقد تطورت شركة Belkin انطلاقًا من بداياتها المتواضعة في مرآب بجنوب كاليفورنيا عام 1983، لتصبح شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة. نواصل استلهام أعمالنا إلى الأبد من الكوكب الذي نعيش عليه، فضلاً عن تعزيز الترابط بين الأفراد والتكنولوجيا.
|
____________________
|
1
|
بناءً على متوسط انبعاثات يبلغ 5 أطنان متريّة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) لكل طن من البلاستيك
|
2
|
يُقدَّر وزن الزجاجة الواحدة من المياه بنحو 20 جم
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20052026004146001356ID1111142378
CommentsNo comment