Belkin تحرز تقدّمًا ملحوظًا في مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني، مع تركيز خاص على خفض انبعاثات النطاق 3

وقال Steven Malony، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin: "إزاء استمرارنا في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، نتخذ خطوات مدروسة لتقليل تأثيرنا البيئي". "على مدار العام الماضي، قمنا بتوسيع استخدام المواد المُعاد تدويرها بعد الاستهلاك، وواصلنا تقليل الاعتماد على العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما عززنا آليات قياس الانبعاثات عبر محفظة منتجاتنا. والأهم من ذلك، أننا نعمل على زيادة مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، في إطار بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية".

تمكَّنت شركة Belkin على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، وفي رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني في جميع النطاقات بحلول عام 2030 وتماشيًا مع التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من تحقيق ما يلي:

إجراء المناخ (هدف الأمم المتحدة رقم 13)

تحقيق الحياد الكربوني في الانبعاثات المباشرة والمُشتراة (النطاقان 1 و2) مع خفض قدره 3,200 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) في عام 2025 لمنتجات Belkin1

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (هدف الأمم المتحدة رقم 12)

تحقيق خفض بنسبة 95% في استخدام العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام توفير 640 طنًا متريًا من البلاستيك الخام من خلال بيع 21.6 مليون منتج مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR) تحقيق توفير تراكمي بلغ 1,072 طنًا متريًا من البلاستيك منذ عام 2019، وهو ما يعادل 53.6 مليون زجاجة مياه تم توفيرها2 ) تقديم تمويل لعمليات إعادة التدوير المسؤولة لما يلي: 29,241 طن متري من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 11,928 طن متري من العبوات 2,029 طن متري من البطاريات

مصنوع من مواد مُعاد تدويرها

تواصل شركة Belkin إحراز تقدّم في تقليل التأثير البيئي لمنتجاتها وعبواتها، فمنذ بدء انتقالها إلى استخدام ما بين 72% و75% من المواد المُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR)، رفعت الشركة هذه النسبة لتصل إلى ما يصل إلى 90% من مواد PCR المعتمدة وفق المعيار العالمي لإعادة التدوير في بعض المنتجات، والتي تُطرح أيضًا ضمن عبوات خالية من البلاستيك.

أفضل الممارسات والمبادرات

تفخر شركة Belkin بالإعلان عن عدد من الإنجازات المهمة في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرات توسيع برنامج إعادة تدوير البطاريات الخاص بها من خلال مشاركتها الطوعية في مبادرة B-cycle، وهي المبادرة الرائدة لإعادة تدوير البطاريات في أستراليا، إضافةً إلى توسيع برنامج إعادة تدوير العبوات في المملكة المتحدة ليشمل الآن العبوات المنزلية.

كما حظيت شركة Belkin بالاعتراف ضمن برنامج الشراكة في الطاقة الخضراء التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، وحصلت أيضًا على تصنيف أداء "ما يتجاوز أفضل الممارسات" من منظمة ميثاق التغليف الأسترالي (APCO). ويعكس هذا التصنيف التقدم الكبير الذي أحرزته شركة Belkin في تعزيز استدامة التغليف، كما يؤكد التزامها المستمر بتصميم عبوات أكثر مسؤولية واختيار مواد أكثر استدامة.

وقد جرى تكريم هذا التقدّم أيضًا من خلال حصول الشركة على جائزة هون هاي للاقتصاد الدائري – الفئة الفضية، مما يؤكد الزخم الذي تحققه Belkin في مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة قائم على مبادئ الاقتصاد الدائري.

وتُبرز هذه الإنجازات مجتمعةً الجهود المستمرة التي تبذلها شركة Belkin للحد من تأثيرها البيئي عبر مختلف عملياتها ومحفظة منتجاتها وعبواتها. ومع استمرار الشركة في الاستثمار في مبادئ التصميم الدائري وتطوير منتجات أكثر مسؤولية، تواصل Belkin تركيزها على تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني عبر النطاق 3 بحلول عام 2030.

للمزيد من المعلومات حول مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة Belkin، يُرجى زيارة:

نبذة عن شركة Belkin

Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات وتتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، حيث تقدم منتجات الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والمنتجات الصوتية الحائزة على جوائز على مدار الأربعين عامًا الماضية. تًصمِّم منتجاتها وتصنعها في جنوب كاليفورنيا وتبيعها في أكثر من 100 بلد حول العالم، وقد حافظت Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأهم من ذلك، الأشخاص الذين تخدمهم. لقد تطورت شركة Belkin انطلاقًا من بداياتها المتواضعة في مرآب بجنوب كاليفورنيا عام 1983، لتصبح شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة. نواصل استلهام أعمالنا إلى الأبد من الكوكب الذي نعيش عليه، فضلاً عن تعزيز الترابط بين الأفراد والتكنولوجيا.