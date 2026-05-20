تقرير: اختلاف آراء في إسرائيل حيال الإنجازات التي يمكن تحقيقها باستئناف الحرب على إيران

2026-05-20 04:08:37
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، بأن قسما من المصادر الأمنية الإسرائيلية "يشكك في فرضية أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، أو سيسمح بإخراج مخزون اليورانيوم المخصب كلّه من إيران".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إنه من الجائز أن المستوى السياسي في إسرائيل تبلغت مسبقا بعزم الولايات المتحدة على الهجوم أمس، لكن هذه المعلومات لم تُنقل إلى الجيش بشكل دقيق. وأضافت المصادر أنه "لم يُنقل إنذارا حول هجوم كان سيخرج إلى حيز التنفيذ أول من أمس".

وحسب الصحيفة، فإنه في جهاز الأمن يحاولون تقدير التبعات المحتملة لاستئناف الحرب على إيران وعلى لبنان، وأنه في الجيش الإسرائيلي يقولون إن المستوى السياسي لم يوضح حتى الآن ما هي الدلالات العسكرية في حال تصعيد إقليمي، وما إذا ستبقى إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات والخطوط التي تقررت مقابل لبنان، أم أن الجيش سيُكلف بتوسيع العمليات، وخاصة ضد المناطق التي تتركز فيها قوة حزب الله في شمال نهر الليطاني.

وهناك من يعتقد في الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن تصعيدا آخر من شأنه أن يشكل "فرصة لتعميق استهداف بنية حزب الله التحتية، الذي تم تقييده حتى الآن لاعتبارات سياسية".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول هجوم وشيك في إيران، نقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن التقديرات كانت أنه سيتم تنسيق موعد هجوم كهذا مع إسرائيل بشكل وثيق، بدون علاقة مع الجهوزية العليا الموجودة لاستئناف الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية أن تستأنف الولايات المتحدة الحرب وتقرر شن هجمات في المدى الزمني القريب وربما قبل نهاية فترة الإنذار الذي وضعه ترامب أمام إيران، لعدة أيام.

وتقول مصادر في جهاز الأمن أن استئناف الهجمات الأميركية على إيران من شأنه أن تؤدي "بشكل فوري" إلى ضلوع إسرائيلي مباشر في الحرب، وأن هذا يعني عودة سريعة لتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى صواريخ إيرانية، إلى جانب رفع حالة الاستنفار في جميع الأذرع الأمنية.

