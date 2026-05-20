أجريكو و«إينوواتي» توقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاريع تحويل الغاز المحروق إلى طاقة في سلطنة عُمان
(MENAFN- SOAR PR) التعاون يركز على تقليل حرق الغاز وتعزيز كفاءة الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040
وقّعت شركة أجريكو الشرق الأوسط المحدودة (Aggreko Middle East Limited) وشركة إينوواتي (InoWatti a.s.) مذكرة تفاهم خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES (2026، بهدف تطوير حلول لتحويل الغاز المحروق والغاز غير المستغل إلى طاقة تُستخدم في تشغيل الحوسبة عالية الكثافة والتطبيقات الصناعية الأخرى.
وتضع الاتفاقية إطاراً مشتركاً لنشر أنظمة مرنة لتحويل الغاز إلى طاقة في مواقع حرق الغاز بمختلف أنحاء سلطنة عُمان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى أجريكو قيادة الجوانب الفنية والتنفيذية، من خلال توفير حلول توليد الطاقة من الغاز والحلول الهندسية للطاقة، فيما تتولى إينوواتي الجوانب التجارية، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة، والتنسيق مع المشغلين، ودمج البنية التحتية المتنقلة الخاصة بالحوسبة عالية الكثافة.
وقال جيمس سميث، مدير تطوير الأعمال – المشاريع والغاز في أجريكو الشرق الأوسط: «تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بدعم المشغلين في تقليل عمليات حرق الغاز عبر حلول عملية وقابلة للتوسع. ومن خلال الجمع بين خبرات أجريكو في تحويل الغاز إلى طاقة والبنية التحتية المرنة للحوسبة التي توفرها إينوواتي، نرى فرصة حقيقية لتحويل الغاز الذي كان يُهدر سابقاً إلى مصدر طاقة منتج يدعم الكفاءة التشغيلية ويساهم في خفض الانبعاثات».
ويدعم هذا التعاون مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني التقنيات التي تدعم الاستدامة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.
وأضاف ياكوب هلافينكا، الرئيس التنفيذي لشركة إينوواتي: «إن خبرة إينوواتي في تحقيق القيمة الاقتصادية من الغاز المحروق، إلى جانب الخبرات العالمية التي تتمتع بها أجريكو في مجال توليد الطاقة، يشكلان معاً حلاً متكاملاً لمشغلي النفط والغاز الراغبين في الحد من حرق الغاز وخلق مصادر إيرادات جديدة».
وسيركز الطرفان على مواقع حرق الغاز التي لا تكون فيها البنية التحتية الدائمة مجدية اقتصادياً، بما في ذلك مواقع الإنتاج المبكرة، والحقول البعيدة، والمواقع التي تحتوي على تدفقات غاز متقطعة أو منخفضة الحجم.
