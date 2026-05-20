تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى سقف أسعار الطاقة الذي فرضته هيئة تنظيم الطاقة في بداية الشهر الماضي، حسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني.

لكن من المتوقع أن تستمر أسعار المستهلكين في البلاد في الارتفاع، مع مواصلة تكاليف الطاقة في الارتفاع بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة المالية البريطانية“راشيل ريفز” الخميس عن مزيد من الإجراءات للمساعدة في خفض تكلفة المعيشة، بما في ذلك احتمال إلغاء زيادة ضريبة الوقود المقرر تطبيقها في سبتمبر.