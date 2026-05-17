الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

عمان 17 أيار (بترا)– أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية خلال العطلة الصيفية، التي ستعقد لمدة شهرين اعتبارا من 27 حزيران المقبل.

وبحسب تعميمين منفصلين موجهين إلى مديريات الأوقاف والشؤون النسائية، أكدت الوزارة ربط برامجها لهذا العام بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، إذ اتخذت الوزارة شعار "النظافة من الإيمان.. بيئة أنقى ومجتمع أرقى" عنوانا لمراكزها الصيفية لهذا العام، في إطار تعزيز الوعي البيئي والسلوك المجتمعي الإيجابي لدى الطلبة.

وتتضمن التعليمات تشكيل لجان متخصصة في المديريات والأقسام النسائية للإشراف على عملية تسجيل الطلبة للالتحاق بهذه المراكز ومقابلة المشرفين والمشرفات الراغبين في التدريس ومتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة المرافقة لها، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية ورفع تقارير دورية إلى الوزارة.

كما اشترطت الوزارة في المشرفين والمشرفات عددا من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي في الشريعة الإسلامية لا يقل عن الدبلوم أو من حفظة القرآن الكريم، إضافة إلى الحصول على شهادة المستوى الأول في التلاوة والتجويد الصادرة عن الوزارة، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن المراكز والتسجيل فيها سيتم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مع اعتماد المقابلات الشخصية أساسا للاختيار وعدم تكليف أي مشرف أو مشرفة قبل اجتياز المقابلة بنجاح.

ويأتي إطلاق هذه المراكز ضمن البرامج الموسمية التي تنفذها الوزارة، الهادفة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والتطوعية لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم خلال العطلة الصيفية وترسيخ مفاهيم النظافة والمحافظة على البيئة واستثمار أوقاتهم في العلم النافع والأنشطة الهادفة.

