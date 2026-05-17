وزير العدل الفرنسي يزور الجزائر الاثنين

خبرني - يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا "حساسة"، وفق ما أفادت وزارته السبت.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن دارمانان سيتناول أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب، وسيستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.

وبعد بداية الانفراج في العلاقات إثر زيارة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، تعكس زيارة دارمانان تحسنا في العلاقات بين باريس والجزائر بعد ما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن "حالات فردية حساسة" ستُناقش خلال الزيارة الاثنين.

ومساء السبت، قال نونيز في تصريح لصحيفة "لا تريبون ديمانش" إن نظيره الجزائري السعيد سيعود وسيزور فرنسا في الأيام المقبلة.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن زيارة نظيره الجزائري هي "إشارة إيجابية للغاية"، مشددا على أن "التعاون الأمني يعاد إرساؤه تدريجيا".

وسيرافق الوزير الفرنسي على نحو "غير مسبوق" وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.