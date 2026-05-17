شهيد ومصابان في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

2026-05-17 03:32:35
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد فلسطيني وأصيب آخران اليوم الأحد في قصف من مسيرة“إسرائيلية” استهدف جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة“شهاب” الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن“شهيدا وعددا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

ووفق الوكالة،“ارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم، سبعة خروقات جديدة للاتفاق، تمثلت في إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، تركزت معظمها في محافظة خان يونس”.

وأفادت بأن“قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف فجرا باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر في صفوف السكان”.

ولفتت إلى أن“آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس”.

وأفاد سكان محليون بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها في عرض بحر المدينة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف مناطق متفرقة من جنوب وشرق خان يونس.

