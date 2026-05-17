اليوم.. نهاية حق توزيع 44.6 قرشًا لسهم مصر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 44.6 قرشًا لسهم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإغلاق جلسة اليوم 17 مايو.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (31) بواقع 0.446 جنيه للسهم الواحد ويصرف على قسطين كالتالي:

– القسط الأول: قيمته 0.2230194747 جنيه وذلك اعتباراً من20 مايو الجاري.

– القسط الثانى قيمته 0.2230194747جنيه يصرف من 30 ديسمبر 2026.

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، بقيمة 43.5 قرشًا للسهم.

ومن المقرر صرف التوزيعات على قسطين، وذلك تماشياً مع التدفقات النقدية للشركة.

وارتفعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 6% خلال العام الماضي، لتصل 2.71 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.56 مليار جنيه في عام 2024.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 3.13 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه في العام السابق له.

وكان أعلن سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، عن نجاح الشركة، في التوصل لحل نهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن المساحات الزائدة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن المساحة الإجمالية الزائدة (على المشاع) بلغت نحو 710 آلاف متر مربعة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة.

وأضافت الشركة أنها قامت في مايو بسداد دفعات مالية تحت حساب التسوية، وفي 26 يناير 2026 سددت الدفعة الأخيرة من مستحقات التسوية بقيمة 96 مليون جنيه.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى عام 1995، ويأتي الاتفاق الحالي لينهي نزاعاً قانونياً وإدارياً استمر لأكثر من 30 عاماً، بمقتضى اتفاق نهائي ملزم للطرفين.

وتمتلك الشركة محفظة أراضي ضخمة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة تبلغ مساحتها نحو 5,500 فدان.

وفي سياق آخر، تسعى الشركة للحصول على القرار الوزاري الخاص باستحواذها على 750 فداناً بحدائق العاصمة، بالإضافة لتطوير قطعة أرض بمساحة 52 ألف متر مربع بمدينة المنصورة بنظام المشاركة مع تحالف الصافي- جيبال.

وأكدت الشركة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في نشاطها العقاري خارج حدود القاهرة الكبرى، مع تبني استراتيجية تهدف لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن الانتهاء من إجراءات التعاقد مع تحالف شركتي“الصافي” و”جيبال”، بشأن المشاركة في تطوير قطعة أرض مملوكة للشركة في حي شرق مدينة المنصورة.

وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها نحو 52 ألف متر مربع سكني تجاري إداري.

وأشارت إلى أنه تم اختيار التحالف باعتباره الأعلى تقييماً من حيث الجدارة المالية والملاءة المالية والكفاءة الفنية، ووفقاً لما أسفرت عنه توصيات اللجان الفنية والمالية المختصة.

وأضافت أنه تقدر إجمالي إيرادات مشروع المشاركة بنحو 10 مليارات جنيه وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة نسبة 31% من إجمالي الإيرادات بما يعادل إيرادات تقدر بنحو 3.157 مليار جنيه، وبقيمة حالية للحد الأدنى للمضمون 2.210 مليار جنيه مصري تسدد على مدار 6 سنوات.

كما تحصل الشركة على نسبة 5% من قيمة أعمال التشطيبات، فضلاً عن دفعة مقدمة بقيمة 65 مليون جنيه تُسدد على دفعتين.

ويأتي المشروع ضمن خطة الشركة المستقبلية إلى تعزيز تواجدها الاستثماري خارج حدود القاهرة، ودعم استراتيجيتها للتوسع المدروس وتنمية محفظة أراضيها بما يحقق قيمة مضافة طويلة الأجل بما يحقق أقصى استفادة مالية ممكنة.

تراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 39% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 896.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على ما تم من إجراءات وعقود، الخاصة باستيفاء مديونية الشركة لدى شركة“المعادي للتشييد”، مقابل قطعة أرض فضاء بالكيلو 22.25 طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وتبلغ مساحة الأرض 4,95 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية قدرها 96.3 مليون جنيه، بواقع 19.48 ألف جنيه للمتر المربع.

ويمثل إجمالي أصل المستحقات 81 مليون جنيه مضافًا إليه قيمة غرامات التأخير.

وقالت الشركة إنه بلغ متوسط التقييمات التي تمت على الأرض من خلال المقيمين العقاريين المعتمدين نحو 25,75 ألف جنيه للمتر المربع، وهو ما يعكس القيمة السوقية العادلة لإجمالي مستحقات الشركة حتى تاريخه.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على شراء 224 وحدة سكنية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمدينة هليوبوليس الجديدة بمتوسط سعر المتر 13.2 ألف جنيه على 3 دفعات مالية طبقًا لتوفر السيولة بالشركة.

وأوضحت الشركة:“على أن يتم استيداء مديونية شركة مصر الجديدة من الشركة القابضة من القيمة البيعية”.

وأقرت العمومية تعديل ميعاد صرف الكوبون رقم 30 – القسط الثاني طبقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 70 بتاريخ 15 يوليو 2025.