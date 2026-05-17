عندما يصنع الإعلام الخبير: من يحمي الجمهور؟

2026-05-17 03:04:35
(MENAFN- Amman Net) ضع كمامة الأكسجين الخاصة بك أولاً... قبل أن تساعد الآخرين."
الجملة التي نسمعها في كل رحلة طيران ليست مجرد تعليمات سلامة، بل قاعدة تنطبق على الحياة كلها. فإن لم تكن واعياً وقادراً على حماية نفسك أولاً، لن تستطيع حماية طفلك.
وهذا تماماً ما ينطبق على السلامة الرقمية لأطفالنا. قبل أن نسأل أبناءنا: مَن تتابعون؟ ومع مَن تتحدثون؟ علينا أن نسأل أنفسنا أولاً: هل نعرف حقاً كيف نحمي أنفسنا رقمياً؟ وهل نمتلك الوعي الكافي لنُفرّق بين الأشخاص الذين يستحقون الثقة، وأولئك الذين يُقدَّمون إلينا بصورة مضلِّلة؟
لكنّ الحقيقة التي تغيب عن كثير من النقاش، هي أن وعي الأهل لا يعمل في فراغ. فقدرتنا على التمييز واتخاذ القرار تتأثر بشكل مباشر بالبيئة الإعلامية والرقمية التي نعيش فيها. وهنا بالضبط تتقاطع مسؤوليتنا كأهل مع مسؤولية الإعلام والمنصات والمؤثرين. فحين تُصنع "خبرات" زائفة، وحين تُبنى "نماذج ناجحة" و"شخصيات ملهمة" على أساس من الظهور الإعلامي المكثف والمحتوى المدفوع، يصبح التمييز بين الحقيقي والمزيّف مهمة شاقة حتى للبالغين الواعين، فكيف بالأطفال واليافعين؟
في الأونة الأخيرة، دار نقاش واسع حول الطريقة التي باتت بها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تنتج "خبراء" و"مختصين" قد لا يمتلكون من الخبرة إلا صورتهم المُصنَّعة. قد تكون هذه الشخصيات أحياناً مَن يستغل النفوذ الرقمي والثقة الممنوحة لهم للوصول إلى مساحة أكبر من التأثير، أو لتحقيق مصالح شخصية. صحيح أن أحداً لا يستطيع التنبؤ بما تخفيه النفوس، لكن هذا لا يُسقط عن المؤسسات الإعلامية واجب التحري والتدقيق. فالتحقق من الخلفيات المهنية والسجل العام ليس ترفاً، بل هو الشرط الأول لحماية الجمهور.
وهنا تصبح الصورة أوضح: الأهل يتحملون مسؤولية وعي أنفسهم وأبنائهم، لكنهم في المقابل يحتاجون إلى مساحة إعلامية لا تخدعهم، ولا تُلمّع لهم أشخاصاً غير جديرين بالثقة ثم تتركهم يواجهون العواقب وحدهم. فعندما يتكرر ظهور شخص عبر المقابلات، والمحتوى المدفوع، وصفحات المشاهير والمؤثرين، يصبح من الطبيعي أن يثق به الجمهور، بمن فيهم الأطفال واليافعون. وعند حدوث انتهاك، من غير المنطقي ولا العادل أن يتحول اللوم إلى الضحية أو ذويه، أو أن يُسأل طفل أو يافع: "كيف وثقتَ به؟"، وكأن المجتمع لم يساهم في بناء هذه الثقة من الأساس.
فاليافعون فئة بحاجة إلى حماية مضاعفة، وهم أكثر عرضة للتأثر والاستغلال، خاصة حين يكون الطرف الآخر صاحب نفوذ أو صورة عامة موثوقة.
لهذا، لا يمكن فصل الحديث عن وعي الأهل عن الحديث عن مسؤولية الإعلام. الإصلاح الحقيقي يتطلب أن نتحرك على الجبهتين معاً: أهل يمتلكون وعياً نقدياً، وإعلام يلتزم بالشفافية والتدقيق. وهذا يعني أولاً، أن تتبنى المؤسسات الإعلامية معايير مهنية صارمة في استضافة أي "خبير" أو "مختص"، فلا يصح أن يكون عدد المتابعين أو حجم الانتشار بديلاً عن التحقق من الخلفيات المهنية والسجل العملي. وهنا تبرز أهمية مبادرات مثل "دليل الخبراء" الذي أعدّته شبكة الإعلام المجتمعي، كأداة عملية تدعم الإعلام في اختيار المختصين بشكل مسؤول، وتحمي الأهل من التضليل في الوقت نفسه.
ويعني ثانياً، الإفصاح الواضح عن أي محتوى مدفوع أو تغطية إعلانية، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر صفحات المؤثرين. هذه الشفافية ليست رفاهية، بل هي حق للجمهور الذي يبني قرارات ثقته على ما يشاهده، وهي شرط أساسي كي يتمكن الأهل من ممارسة وعيهم على أرض صلبة لا متزلزلة.
وفي الاتجاه المعاكس، حين تؤدي وسائل الإعلام دورها بمسؤولية، فإنها لا تقتصر على حماية الجمهور من التضليل، بل تتحول إلى شريك حقيقي في التوعية. فمسؤولية الإعلام لا تقف عند نقل الأخبار، بل تمتد إلى رفع وعي الأهالي والأطفال حول السلامة الرقمية، وحدود العلاقات الآمنة، وأساليب الاستدراج والاستغلال، وكيفية طلب المساعدة والإبلاغ. هذه التوعية لم تعد خياراً إضافياً، بل ضرورة في عالم بات الوصول فيه إلى الأطفال واليافعين أسهل من أي وقت مضى.
في النهاية، حماية أطفالنا لا تبدأ بمراقبتهم فحسب، بل تبدأ بوعينا نحن الكبار. لكن هذا الوعي لا يكتمل إلا في بيئة إعلامية تلتزم بالصدق والتدقيق، وتتحمل مسؤوليتها في الكشف لا التلميع، وفي التوعية لا التضليل. المسؤولية مشتركة، وأول الخيط أن نعرف -كأهل- أننا لا نحمي أبناءنا وحدنا، وأن معركة الوعي نخوضها معاً، أو لا نخوضها حقاً.

