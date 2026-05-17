قتلى وجرحى بهجمات بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو

قتلى وجرحى بهجمات بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو
وقال أندريه فوروبيوف في منشور على تليغرام "منذ الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل ت غ)، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".
وأضاف أن امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات.
وأشار إلى إصابة أربعة أشخاص في بقية أنحاء المنطقة، حيث تضررت منازل عدة وتعرضت البنية التحتية لهجمات.
في العاصمة، قال رئيس البلدية سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 74 طائرة مسيرة خلال الليل وأكثر من 120 طائرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي موسكو نفسها، أسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصا "معظمهم من العمال" في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط، وفقا لسوبيانين الذي أكد أن "إنتاج المصفاة لم يتأثر، وتضررت ثلاثة مبان سكنية".
وتقوم أوكرانيا في رد على القصف اليومي للجيش الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، بشن غارات جوية منتظمة على أهداف في روسيا، وتقول إنها تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها.
وبينما تتعرض المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية لهجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم، تستهدف العاصمة نفسها بوتيرة أقل.
والجمعة، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشن ضربات على مواقع نفطية وعسكرية في روسيا، ردا على هجوم دام أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في كييف قبل يوم.
