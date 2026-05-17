قتلى وجرحى بهجمات بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو /PNN- أدت هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل الأحد، وفق ما أفاد حاكم العاصمة الروسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وقال أندريه فوروبيوف في منشور على تليغرام "منذ الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل ت غ)، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".

وأضاف أن امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات.

وأشار إلى إصابة أربعة أشخاص في بقية أنحاء المنطقة، حيث تضررت منازل عدة وتعرضت البنية التحتية لهجمات.

في العاصمة، قال رئيس البلدية سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 74 طائرة مسيرة خلال الليل وأكثر من 120 طائرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي موسكو نفسها، أسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصا "معظمهم من العمال" في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط، وفقا لسوبيانين الذي أكد أن "إنتاج المصفاة لم يتأثر، وتضررت ثلاثة مبان سكنية".

وتقوم أوكرانيا في رد على القصف اليومي للجيش الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، بشن غارات جوية منتظمة على أهداف في روسيا، وتقول إنها تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها.

وبينما تتعرض المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية لهجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم، تستهدف العاصمة نفسها بوتيرة أقل.

والجمعة، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشن ضربات على مواقع نفطية وعسكرية في روسيا، ردا على هجوم دام أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في كييف قبل يوم.