“غزة حية”.. تضامن رمزي على هامش مهرجان كان السينمائي

MENAFN - Palestine News Network ) كان /PNN- شهدت مدينة كان جنوبي فرنسا، فعالية رمزية للتضامن مع فلسطين، تمثّلت في تجول قارب كُتب على شراعه“غزة حيّة”، قبالة سواحل المدينة.

وجاءت هذه الفعالية، أمس السبت، بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي“طيور شمس غزة”، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويُقام المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة مخرجين ومنتجين وممثلين من مختلف أنحاء العالم.

ونظّم الفعالية فريق دراجات بارالمبية قادم من غزة، تزامنا مع عرض الفيلم الوثائقي.

وكان من الملفت وجود صورة لامرأة على شراع القارب، وقد غطّت وجهها بالعلم الفلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الأمنية أوقفت القارب لفترة وجيزة.

يُذكر أن الفيلم الوثائقي“طيور شمس غزة”، من إخراج المخرجة الإيطالية فلافيا كابيليني، يروي قصة علاء الدالي، بطل الدراجات الفلسطيني السابق، الذي فقد ساقه بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في مظاهرات عام 2018.