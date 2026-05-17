“غزة حية”.. تضامن رمزي على هامش مهرجان كان السينمائي

“غزة حية”.. تضامن رمزي على هامش مهرجان كان السينمائي
وجاءت هذه الفعالية، أمس السبت، بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي“طيور شمس غزة”، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي.
ويُقام المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة مخرجين ومنتجين وممثلين من مختلف أنحاء العالم.
ونظّم الفعالية فريق دراجات بارالمبية قادم من غزة، تزامنا مع عرض الفيلم الوثائقي.
وكان من الملفت وجود صورة لامرأة على شراع القارب، وقد غطّت وجهها بالعلم الفلسطيني.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الأمنية أوقفت القارب لفترة وجيزة.
يُذكر أن الفيلم الوثائقي“طيور شمس غزة”، من إخراج المخرجة الإيطالية فلافيا كابيليني، يروي قصة علاء الدالي، بطل الدراجات الفلسطيني السابق، الذي فقد ساقه بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في مظاهرات عام 2018.
