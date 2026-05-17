الهند تشدد قيود استيراد الفضة لدعم الروبية وحماية الاحتياطيات

MENAFN - Al-Borsa News) شددت الهند قواعد استيراد الفضة، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الروبية عقب هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت الحكومة في إخطار صدر السبت، إنّ استيراد سبائك الفضة أصبح الآن ضمن فئة“المقيّد” بدلاً من“الحر”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ على الفور.

موضوعاتفنزويلا تطرح لوائح جديدة لتنظيم عمل شركات النفط الحكومة البريطانية تعتزم إرجاء زيادة مقررة في ضريبة الوقود البورصة الإيرانية تعود للتداول يوم الثلاثاء

ويعني ذلك أنّ الشحنات المرخّصة فقط من جانب المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند يمكن إدخالها إلى البلاد.

كانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قررت بالفعل زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة بأكثر من الضعف، في محاولة لكبح الطلب، وحماية الروبية، والحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.

وجاءت الخطوة بعد نداء نادر من مودي، دعا فيه المواطنين إلى التوقف عن شراء الذهب للمساعدة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.

دفعت حرب إيران أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، ما زاد فاتورة الواردات الهندية، ورفعت الحكومة هذا الأسبوع أسعار البنزين والديزل للمرة الأولى منذ أربع سنوات. كما اقترح بنك الاحتياطي الهندي خفضًا كبيراً للضرائب التي يدفعها المستثمرون الأجانب على السندات الهندية.

المصدر: