الهند تشدد قيود استيراد الفضة لدعم الروبية وحماية الاحتياطيات
وقالت الحكومة في إخطار صدر السبت، إنّ استيراد سبائك الفضة أصبح الآن ضمن فئة"المقيّد" بدلاً من"الحر"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
ويعني ذلك أنّ الشحنات المرخّصة فقط من جانب المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند يمكن إدخالها إلى البلاد.
كانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قررت بالفعل زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة بأكثر من الضعف، في محاولة لكبح الطلب، وحماية الروبية، والحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.
وجاءت الخطوة بعد نداء نادر من مودي، دعا فيه المواطنين إلى التوقف عن شراء الذهب للمساعدة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
دفعت حرب إيران أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، ما زاد فاتورة الواردات الهندية، ورفعت الحكومة هذا الأسبوع أسعار البنزين والديزل للمرة الأولى منذ أربع سنوات. كما اقترح بنك الاحتياطي الهندي خفضًا كبيراً للضرائب التي يدفعها المستثمرون الأجانب على السندات الهندية.المصدر:
