الزراعة تستقبل 3.2 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الزراعة عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة:“إنّ المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي”، مضيفًا أنّ الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم.

وتابع:“إنّ هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية؛ لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافةِ المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول”.