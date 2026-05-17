الزراعة تستقبل 3.2 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد المحلي
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة:"إنّ المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي"، مضيفًا أنّ الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم.
وتابع:“إنّ هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية؛ لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافةِ المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول”.
