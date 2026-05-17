  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فنزويلا تطرح لوائح جديدة لتنظيم عمل شركات النفط

فنزويلا تطرح لوائح جديدة لتنظيم عمل شركات النفط

2026-05-17 02:45:52
(MENAFN- Al-Borsa News) قامت الحكومة الفنزويلية بتعميم مسودة لوائح تنظيمية ضمن قانون النفط الجديد الذي أُقر مؤخراً، والذي تترقبه الشركات الراغبة في الاستثمار في زيادة إنتاج البلاد النفطي.

وتتضمن المسودة، التي تقع في 63 صفحة واطلعت عليها“بلومبرج”، تفاصيل تتعلق بالأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والرقابية للشركات العاملة في حقول النفط والغاز في البلاد.

موضوعات متعلقة الحكومة البريطانية تعتزم إرجاء زيادة مقررة في ضريبة الوقود البورصة الإيرانية تعود للتداول يوم الثلاثاء اقتصاد روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ 2023 رغم مكاسب النفط

كما تحدد معايير لأنشطة الشركات الخاصة في مجالات كانت خاضعة سابقاً لاحتكار شركة“بتروليوس دي فنزويلا”، مثل تكرير النفط ومعالجته وتداوله، وكذلك تلغي المسودة قانون النفط الصادر عام 1943 ولوائح عام 1969.

وبدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية أيضاً تعميم نموذج عقد مقترح مع شركات الطاقة المهتمة بالعمل في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.

قطاع النفط يترقب لوائح وعقود فنزويلا

وتُعد اللوائح التنظيمية ونماذج العقود من أكثر الملفات التي طال انتظارها في قطاع النفط، منذ إقرار قانون الهيدروكربونات الجديد في يناير، بعد فترة وجيزة من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو بالقوة، والسماح لنائبته ديلسي رودريجيز بتولي الرئاسة.

ويحدد الإطار الجديد بالتفصيل مدى انفتاح فنزويلا على الاستثمارات الأجنبية وتخليها عن عقود من السيطرة الحكومية الصارمة. وبدأ تداول نموذج العقود المقترح مع شركات الطاقة مطلع مايو الجاري.

واشنطن تعكف على إعادة دمج اقتصاد فنزويلا في النظام المالي الدولي

وتتضمن بنود اللوائح موضوعات“جديدة” بالنسبة لصناعة النفط الفنزويلية، من بينها“الاستخدام المحلي، وتوحيد الوحدات، وإعادة البيانات إلى الدولة، وتأثيرات غازات الاحتباس الحراري، وآليات المراقبة”، وفق ما كتبته المحكّمة والمتخصصة في شؤون الطاقة إليزابيث الجوري، في منشور عبر“لينكد إن”.

وأضافت:“يبدو أن اللوائح تشير إلى إلزامية تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز والاستخلاص الثانوي في كل مشروع”.

وتعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الفنزويلية لإعادة دمج اقتصاد البلاد في النظام المالي الدولي، بعد سنوات من العزلة بفعل العقوبات الأمريكية.

وبدأت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات النفطية والمالية ضمن برنامج من ثلاث مراحل لفنزويلا، يشمل الاستقرار والتعافي الاقتصادي والانتقال السياسي.

المصدر:

MENAFN17052026000202011048ID1111126439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث