الأمير فيصل بن الحسين يتوج الفائزين في رالي الأردن الدولي

البحر الميت 17 أيار (بترا)- توج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، مساء أمس السبت، الفائزين في رالي الأردن - الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب تتويج الفائزين في الراليين الوطنيين الثاني والثالث في حلبة "هوفر - أب – بارك" بمنطقة البحر الميت.







كما توج سموه القطري ناصر العطية الفائز بلقب الرالي للمرة الثامنة عشرة في تاريخ مشاركته في رالي الأردن.

ويمتلك السائق القطري الآن 92 فوزا في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط للراليات، بينما حقق كاريرا انتصاره السابع مع العطية في موسمهما الثاني معا.

وحقق السائق العماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثاني، في حين حقق السائق السعودي حمزة باخشب وملاحه الإيرلندي لوركان مور المركز الثالث.

وأنهى العطية الرالي على متن سيارة سكودا فابيا آر إس – رالي 2، بفارق 3 دقائق و53.7 ثانية عن أقرب منافسيه، ليحقق بذلك انتصاره رقم الـ 18 في تاريخ مشاركاته في رالي الأردن، ويعتلي صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات بفارق طفيف.

وهذا الإنجاز سبق أن حققه عام 2016، فيما رفع رصيده إلى 92 فوزا في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط للراليات، مع تحقيق ملاحه كاريرا فوزه السابع في البطولة.

وقال العطية بعد الفوز: " كان أسبوعا جيدا جدا، وكنا أسرع من العام الماضي رغم أننا خضنا نفس المراحل، إعداد السيارة كان ممتازا وعملنا بجهد كبير للحصول على أقصى عدد من النقاط. الفوز بكل المراحل أمر رائع رغم الضغط، والأهم هو الاستمتاع بهذا الفوز".

وجاء السائق العماني عبدالله الرواحي في المركز الثاني على متن سيارة سكودا فابيا آر إس – رالي 2، رغم تعرضه لبعض المشاكل مثل اختيار الإطارات وثقب في أحد الإطارات خلال المرحلة الأولى من يوم امس، لكنه حافظ على مركزه حتى النهاية.

أما السائق السعودي حمزة باخشب فحل ثالثا مع ملاحه الايرلندي لوركان مور على متن سيارة تويوتا جي آر – يارس – رالي 2، بعد أن تجاوز خسارة كبيرة بسبب ثقبين في الإطارات خلال إحدى المراحل الطويلة.

وقال باخشب: "كانت مرحلة صعبة جدا ومليئة بالصخور وتعرضنا لثقبين واضطررنا لتغيير أحد الإطارات داخل المرحلة وأكملنا بالآخر لمسافة طويلة" وأنهى السائق الأردني الشيخ بدر الفايز وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس الرالي في المركز الرابع، وجاء السائق السعودي باسل أبو حمدان وملاحه اللبناني فراس الياس على متن فولكسفاجن بولو جي تي إي آر بالمركز الخامس بعد أن خسر أكثر من 3 دقائق في المرحلة الأخيرة بسبب تلف في نظام التعليق الأمامي الأيسر، ليخسر المركز بفارق 3.1 ثانية فقط عن أقرب منافسيه.

كما واصل السائقون الأردنيون حضورهم القوي في الترتيب، حيث، حل شادي شعبان وملاحه وسامر عيسى في المركز السادس، وجاء محمد الشرفا وملاحه اللبناني سامر صفير في المركز السابع، بينما احتل السائق القطري ناصر خليفة العطية المركز الثامن بعد تعافيه من مشاكل الفرامل في اليوم الأول.

وفي فئة " ميرك2" ، انتهى طموح السائق الأردني شاكر جويحان في تحقيق نقاط مثالية بعد تعرضه لعطل في التيربو وضغط الزيت وأجبره على الانسحاب من المنافسة.

كما شهد الرالي حوادث وانسحابات عدة في الفئات المختلفة، أبرزها مشاكل ميكانيكية وإطارات أدت إلى خروج عدد من المتسابقين من المنافسة في مراحل مختلفة، بينما اختتمت المنافسات الوطنية للراليات بفوز الرواحي والحمود بالمركز الأول بفارق مريح.

ومن المقرر أن تستأنف جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات في لبنان خلال الفترة من 11 إلى 13 أيلول المقبل.

وجاء الترتيب العام لرالي الأردن بعد المرحلة الـ 12(غير رسمي): المركز الأول: ناصر صالح العطية (قطر) وملاحه كانديدو كاريرا (إسبانيا)/ سكودا فابيا آر إس، بزمن 2.14.26.1 ساعتين المركز الثاني: عبد الله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن)/ سكودا فابيا آر إس، بزمن 2.18.19.8 ساعتين المركز الثالث: حمزة باخشب (السعودية) وملاحه لوركان مور (إيرلندا)/ تويوتا جي آر – يارس – رالي 2، بزمن2.27.01.0 ساعتين.

المركز الرابع: الشيخ بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس، بزمن 2.34.025.2 ساعتين المركز الخامس: باسل أبو حمدان (السعودية) وملاحه فراس الياس (لبنان)/ فولكسفاجن بولو جي تي إي آر، بزمن 2.34.18.3 ساعتين المركز السادس: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.42.21.4 ساعتين المركز السابع: محمد الشرفا (الأردن) وملاحه سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.44.33.7ساعتين المركز الثامن: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) / سكودا فابيا، بزمن 2.44.38.1 ساعتين المركز التاسع: حمادة عودة (فلسطين) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.49.07.7 ساعتين المركز العاشر: زكريا العامري (سلطنة عمان) وملاحه محمد المزروعي (سلطنة عمان)/ سوبارو إمبريزا إن 14، بزمن 2.53.11.1 ساعتين المركز الحادي عشر: عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه داوود أبوجاموس (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.55.39.4 ساعتين المركز الثاني عشر: فرح زكريا (الأردن) وملاحتها دولين شلينك (لبنان)/ كان ام مافريك، بزمن 3.32.18.0 ساعتين الترتيب العام للرالي الوطني الثالث (غير رسمي): المركز الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) / سكودا فابيا آر إس، بزمن2.18.19.8 ساعتين المركز الثاني: الشيخ بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس، بزمن 2.34.025.2 ساعتين المركز الثالث: باسل أبو حمدان (السعودية) وملاحه فراس الياس (لبنان)/ في دبليو بولو، بزمن بزمن 2.34.18.3 ساعتين المركز الرابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.42.21.4 ساعتين المركز الخامس: محمد الشرفا (الأردن) وملاحه سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.44.33.7ساعتين المركز السادس: حمادة عودة (فلسطين) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.49.07.7 ساعتين المركز السابع: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ضرغام ريستم (الأردن)/ سوبارو امبريزا، بزمن2.55.21.6 ساعتين المركز الثامن: عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه داوود أبوجاموس (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن بزمن 2.55.39.4 ساعتين المركز التاسع: علاء دعيبس (الأردن) وملاحه سلامة القماز (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 2.59.57.9 ساعتين المركز العاشر: صقر أبو جاموس (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 3.02.09.2 ساعات المركز الحادي عشر: سيف الشيخ (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن)/ سوبارو امبريزا، بزمن 3.11.57.1 ساعات، المركز الثاني عشر: نانسي المجالي (الأردن) وملاحها يزن جمعة (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 6، بزمن 3.25.21.8 ساعات المركز الثالث عشر: فرح زكريا (الأردن) وملاحتها دولين شلينك (لبنان)/ كان ام مافريك، بزمن 3.32.18.0 ساعات --(بترا) خ خ/ ا ز/أ أ