الأشغال تطلق مختبري معان ومادبا المركزيين

عمان 17 أيار (بترا)- أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مختبري محافظتي معان ومادبا كمختبرات مركزية رئيسية إلى جانب المختبرات المركزية العاملة في محافظات العاصمة واربد والزرقاء والكرك والعقبة وعجلون، ضمن توجه الوزارة نحو بناء منظومة مخبرية متقدمة ترتقي بمعايير الجودة والكفاءة وتخدم المجتمع بأعلى مستويات الموثوقية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المختبرين باشرا أعمالهما رسميا كمختبرات مركزية رئيسية من خلال استقبال العينات يوميا وإجراء الفحوصات المخبرية وإصدار النتائج الفنية وفق أعلى معايير الدقة والجودة، بما يسهم في تسريع إجراءات العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الفنية المقدمة للمشاريع في محافظتي معان ومادبا.

ولفتت إلى أنها تسعى إلى تطوير وتأهيل جميع المختبرات الفرعية لتحويلها إلى مختبرات مركزية لتشمل جميع المحافظات، كما هو مخطط له، وذلك لرفع جاهزية المختبرات، وتعزيز سرعة الإنجاز ودعم المشاريع الخدماتية والعمرانية في المملكة بكفاءة عالية.

