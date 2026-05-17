الأشغال تطلق مختبري معان ومادبا المركزيين

الأشغال تطلق مختبري معان ومادبا المركزيين
عمان 17 أيار (بترا)- أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مختبري محافظتي معان ومادبا كمختبرات مركزية رئيسية إلى جانب المختبرات المركزية العاملة في محافظات العاصمة واربد والزرقاء والكرك والعقبة وعجلون، ضمن توجه الوزارة نحو بناء منظومة مخبرية متقدمة ترتقي بمعايير الجودة والكفاءة وتخدم المجتمع بأعلى مستويات الموثوقية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المختبرين باشرا أعمالهما رسميا كمختبرات مركزية رئيسية من خلال استقبال العينات يوميا وإجراء الفحوصات المخبرية وإصدار النتائج الفنية وفق أعلى معايير الدقة والجودة، بما يسهم في تسريع إجراءات العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الفنية المقدمة للمشاريع في محافظتي معان ومادبا.
ولفتت إلى أنها تسعى إلى تطوير وتأهيل جميع المختبرات الفرعية لتحويلها إلى مختبرات مركزية لتشمل جميع المحافظات، كما هو مخطط له، وذلك لرفع جاهزية المختبرات، وتعزيز سرعة الإنجاز ودعم المشاريع الخدماتية والعمرانية في المملكة بكفاءة عالية.
--(بترا)
