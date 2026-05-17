  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
3025 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

3025 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

2026-05-17 02:35:22
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيار (بترا) - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3025 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 571 طنا والورقيات 322 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 15-45 قرشا، البندورة 20- 40 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 25- 50 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 13- 17 قرشا، الملوخية 30- 50 قرشا، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

-- (بترا) س ص/أ م/ب ط

MENAFN17052026000117011021ID1111126394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث