3025 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
عمان 17 أيار (بترا) - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3025 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 571 طنا والورقيات 322 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 15-45 قرشا، البندورة 20- 40 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 25- 50 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 13- 17 قرشا، الملوخية 30- 50 قرشا، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
