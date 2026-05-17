3025 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيار (بترا) - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3025 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 571 طنا والورقيات 322 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 15-45 قرشا، البندورة 20- 40 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 25- 50 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 13- 17 قرشا، الملوخية 30- 50 قرشا، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

