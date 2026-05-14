النكبة الفلسطينية في ذكراها الـ78.. أرقام متصاعدة وصراع يتجدد بأدوات جديدة

MENAFN - Amman Net) في ذكرى تمر كل عام لتعيد فتح جرح لم يغلق منذ 1948، تعود النكبة الفلسطينية هذا العام محملة بأرقام أكثر ثقلا وواقع أكثر تعقيدا، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين وتتسارع فيه وتيرة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخ القضية الفلسطينية.

تشير التقديرات إلى أن نكبة عام 1948 إلى تهجير ما يقارب 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية.

كما تؤكد بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين حول العالم بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 15.5 مليون فلسطيني، منهم 7.4 مليون في فلسطين التاريخية و8.1 مليون في الشتات، بينهم 6.8 مليون في الدول العربية.

ورغم مرور 78 عاما، تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم مهما طال الاحتلال وزادت نكباته، معتبرة أن الذكرى تمثل رسالة للعالم بضرورة الاعتراف الحقيقي بنكبة الشعب الفلسطيني، عبر وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 194 الخاص بعودة اللاجئين وتعويضهم.

وترى أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر أن المشهد الراهن يمثل إعادة إنتاج للنكبة ولكن بأدوات مختلفة، موضحة أن مركز الثقل انتقل من رمزية حق العودة إلى معركة أكثر إلحاحا تتمثل في البقاء على الأرض ومنع تفكيك الجغرافيا الفلسطينية.

وتشير إلى أن مشاريع استيطانية كبرى، من بينها مشروع E1 ، تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات منفصلة، بما يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، مضيفة إلى أن السياسات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على السيطرة الأمنية، بل تتسع لتشمل ما تصفه بالهندسة الديموغرافية والجغرافية، من خلال التوسع الاستيطاني، وتكريس الفصل المكاني، وسحب الهويات المقدسية، حيث بلغ عدد الهويات المقدسية المسحوبة منذ 1967 وحتى 2024 نحو 14,869 هوية.

صمود مجتمعي في ظل تصعيد سياسي وميداني

ورغم الظروف السياسية والميدانية الصعبة، تشير جبر إلى أن الإحصاءات تظهر ارتفاعا في نسب التعليم واستخدام الإنترنت بين الفلسطينيين، معتبرة ذلك مؤشرا على شكل جديد من الصمود المجتمعي.

وترى أن العالم يعيش مرحلة عولمة متسارعة، مما يستدعي بحسب قولها استثمار الفضاء الرقمي في تعزيز الرواية الفلسطينية، وتثبيت الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض أي محاولات لإعادة صياغة الرواية التاريخية.

في قطاع التعليم بلغت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نسبة معرفة القراءة والكتابة بين الفلسطينيين 97.9%، متجاوزة المعدلين العالمي والعربي البالغين 88% و89% على التوالي، بينما تقارب نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 100% في الضفة الغربية، وهي النسبة نفسها التي سجلت في قطاع غزة حتى السابع تشرين الأول 2023. كما شكلت الإناث 67.8% من الملتحقين بالتعليم العالي.

وتؤكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تفكيك إلى ملفات جزئية مثل الجوع والأمن والأراضي، بينما المطلوب إعادة تقديمها كقضية كلية شاملة.

وترى أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة وقوى غربية، نجح في نقل الاهتمام الدولي بعيدا عن القضية الفلسطينية نحو ملفات إقليمية أخرى، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في تراجع حضورها على الأجندة العالمية، موضحة أن تصاعد التوجه نحو شرعنة البؤر الاستيطانية، الأمر الذي يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض ويضعف فرص حل الدولتين.

كما أن هناك مساع إسرائيلية لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة بحسب جبر، بما في ذلك اتفاق أوسلو، إلى جانب التضييق على إدارة الأماكن المقدسة، وتفعيل قوانين مثل أملاك الغائبين، وطرح مشاريع تتعلق بعقوبات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تفكيك الأساس السياسي الذي بني عليه مسار التسوية، وإعادة إنتاج الواقع بما يتجاوز فكرة حل الدولتين.

الموقف الأردني دعم سياسي وقانوني متواصل

ويبرز دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث تؤكد جبر أن الأردن يتحرك في سباق مع الزمن لتثبيت الحقوق الفلسطينية، مستندا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وتشير إلى أن الأردن يعمل على تعزيز الخطاب القانوني والسياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعم الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتشويه.

كما تؤكد أن الموقف الأردني لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى معركة وعي تهدف إلى حماية الرواية التاريخية ومنع فرض حلول جزئية لا تعالج جذور الصراع.

في ذكرى النكبة أصدرت اللجنة الملكية لشؤون القدس الأمانة العامة، رسالة تذكر العالم بمعاناة وحقوق الشعب الفلسطيني.

ويؤكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان أن ذكرى النكبة تمثل رسالة واضحة بأن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، مشددا على التمسك بحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشير إلى استمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير والاعتداءات المتكررة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى غياب العدالة الدولية وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من جهتها، دعت الحملة الدولية للدفاع عن القدس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدينة، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تهويد القدس وتغيير هويتها العربية.

وأدانت الحملة عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات والاقتحامات المتكررة للمقدسات، معتبرة أنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، معلنة نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للطعن في التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس.

هذا ودعت فعاليات شعبية وحزبية إلى مسيرة جماهيرية تنطلق من وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة، إحياء لذكرى النكبة، وتأكيدا على الدعم الأردني المستمر للقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات، مؤكدين أن المشاركة في هذه الفعاليات تعبر عن وحدة الصف الأردني والتفافه حول القيادة الهاشمية في دعم الحقوق الفلسطينية.