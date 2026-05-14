ترامب وشي يتفقان على ضرورة بقاء هرمز مفتوحا وسفنٌ صينية تعبر المضيق بموافقة إيران

MENAFN - Palestine News Network ) لندن /PNN- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في بكين الخميس على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا، في وقت نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع، أن طهران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر المضيق، وذلك ‌بعد التوصل ‌إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة ‌الممر المائي.

وأضافت الوكالة أن 30 سفينة عبرت مضيق هرمز بموافقة طهران.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن“الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة” وأن شي عبّر عن معارضة الصين لـ”عسكرة” مضيق هرمز وفرض أي رسوم عبور فيه، إضافة إلى الاتفاق على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.

ونقل البيت الأبيض عن الرئيس الصيني اهتمامه بشراء مزيد من النفط الأمريكي سعيا إلى الحدّ من اعتماد بكين على الواردات التي تمر عبر مضيق هرمز. أما الصين فلم تأت على ذكر أي اهتمام كهذا في روايتها عن مجريات اللقاء.

ووصف البيت الأبيض اللقاء بأنه“جيد” في بيان لم يتضمن أي إشارة إلى تايوان. ونبّه شي في وقت سابق إلى أن“البلدين قد يتصادمان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية- الأمريكية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة”، في حال تعامُل واشنطن التي تُعَدّ الداعم الرئيسي لتايوان“بشكل خاطئ” مع هذه المسألة.

وأفادت الوزارة بأن شي جين بينغ وترامب“تبادلا وجهات النظر في شأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة في أوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن“الرئيس ترامب عقد اجتماعاً جيداً مع الرئيس” الصيني،“ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

من جانبه، قال وزير الخزانة ‌الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، إن الصين ستستفيد من فتح مضيق هرمز، وعبّر عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها لفتح الممر المائي.

وأضاف في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي):“أعتقد أنهم سيبذلون ما في وسعهم... من مصلحة الصين البالغة فتح المضيق، وأعتقد أنهم سيعملون من ‌خلف الكواليس مع ‌أي جهة لها تأثير على القيادة الإيرانية”.

شي لترامب: سوء التعامل مع قضية تايوان قد يؤدي لصراع

وكان الرئيس الصيني قد استقبل نظيره الأمريكي باحتفال رسمي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت المحادثات بين الجانبين وسط ترقب عالمي لنتائجها وتداعياتها على العلاقات الدولية.

وقال شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، كنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع.

وذكرت وزارة ‌الخارجية الصينية أن تصريحات شي بشأن تايوان، وهي جزيرة تتمتع بحكم ديمقراطي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها، جاءت خلال اجتماع مغلق استمر لأكثر من ساعتين بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

ومثلت هذه التصريحات تحذيرا شديد اللهجة، إن لم يكن غير مسبوق، خلال مناسبة رسمية بدت ودية ومريحة، لكن تايوان لم ترد في البيان الأمريكي عن المحادثات.

وقال ترامب خلال الاجتماع:“إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى”، مضيفا أن البلدين سيحظيان“بمستقبل رائع”.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل توجهه للصين:“سأطلب من الرئيس شي أن يفتح الصين حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص البارعون من ممارسة إبداعهم، والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى!”.

واستبقت الصين وصول ترامب معلنة“الترحيب” به، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية أن“الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات”.

وعلى طاولة نقاش الرئيسين ملفات أخرى مثل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين.

لكن طموحات ترامب إلى تعزيز التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تترافق مع التوترات السياسية بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في مارس/ آذار الماضي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة تستمر ليومين بالطائرة الرئاسية ليل الأربعاء برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة“إنفيديا” جين-سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال.

واستُقبل ترامب بحفاوة لدى وصوله، مع حضور 300 شاب وشابة صينيين مرتدين زيا أبيض وملوّحين بأعلام صينية وأمريكية صغيرة في انسجام تام.

ومن المقرر أن يتناول ترامب وشي الشاي وغداء عمل الجمعة قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى واشنطن.

وسيسعى الجانبان إلى الخروج من القمّة بأي مكاسب ممكنة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقة المتوترة بين بكين وواشنطن والتي لها تداعيات عالمية.

ودعا ترامب نظيره الصيني لزيارة البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر/ أيلول، وذلك خلال مأدبة رسمية أقامها شي على شرف ترامب في بكين