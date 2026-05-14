إيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز منذ الأربعاء

إيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز منذ الأربعاء
خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن القوات البحرية لإيران سمحت لمجموعة من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء.
وقالت وكالة تسنيم "بناء على قرار من إيران، سُمح لعدد من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز بموجب بروتوكولات عبور تديرها إيران".
وأضافت أن العبور الذي طلبته بكين، بدأ مساء الأربعاء بعد "تفاهم بشأن بروتوكولات الإدارة الإيرانية".
