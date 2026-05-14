إيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز منذ الأربعاء

2026-05-14 08:03:00
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن القوات البحرية لإيران سمحت لمجموعة من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء.

وقالت وكالة تسنيم "بناء على قرار من إيران، سُمح لعدد من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز بموجب بروتوكولات عبور تديرها إيران".

وأضافت أن العبور الذي طلبته بكين، بدأ مساء الأربعاء بعد "تفاهم بشأن بروتوكولات الإدارة الإيرانية".

