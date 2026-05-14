الأمن العام ينظم ندوة وطنية بعنوان السردية الأردنية

عمان 14 أيار (بترا)- نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس في أكاديمية الشرطة الملكية، ندوة وطنية بعنوان "السردية الأردنية"، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، واللواء المتقاعد الدكتور تامر المعايطة، إلى جانب عدد من كبار ضباط الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وجاء تنظيم الندوة في إطار الرسالة الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها مديرية الأمن العام، والتي شكّلت على الدوام جزءاً أصيلاً من مسيرة الدولة الأردنية، من خلال فلسفة أمنية شاملة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مشروع السردية الأردنية بوصفه مشروع دولة يستحضر ويوثق تاريخ الدولة الأردنية بأسلوب عصري وعلمي شامل ومسيرتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وتربطها بمفاهيم الأمن الوطني، بما يعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الأردنية، ويسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المنجزات الوطنية.

وأكد الدكتور المومني أن الاهتمام الذي يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لمشروع السردية الوطنية، يعكس حرصاً على تقديم تاريخ الأرض والإنسان في الأردن بصورة معاصرة وقريبة من الناس بكافة أعمارهم، تنقل الروايات التاريخية من إطارها الأكاديمي إلى فضاء معرفي أوسع يتيح للأجيال فهم مسيرة الدولة وتطورها.

وأشار خلال حديثه ضمن محور "أدوار الإعلام الأردني في السردية الوطنية الأردنية"، إلى أن الإعلام الأردني المهني يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالمعلومة، إلى جانب دوره في تقديم الرواية الوطنية بصورة متوازنة ودقيقة.

كما أشار إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على البيئة الإعلامية، ما يستدعي تطوير الخطاب الإعلامي الوطني لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والروايات المجتزأة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن مشروع السردية الوطنية يمثل جهداً وطنياً تكاملياً يعزز الهوية الوطنية الأردنية ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال.

من جهته، أكد المعايطة، خلال تناوله محور "أدوار الأمن العام في توثيق السردية الأردنية"، أن مديرية الأمن العام، ومنذ تأسيسها بالتزامن مع نشأة الدولة الأردنية، تواصل أداء واجباتها الوطنية والأمنية ضمن شراكة مجتمعية متكاملة، ووفق توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الهادفة إلى خدمة أبناء المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار إلى الدور الإعلامي والتوعوي الذي تنفذه مديرية الأمن العام عبر مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبما يعكس الجهود الأمنية المبذولة، ويعزز الشراكة المجتمعية، ويرتقي بمستويات الوعي الأمني لدى المواطنين، في إطار سردية وطنية جامعة تحافظ على تماسك النسيج الوطني ومكتسباته.

وشهدت الندوة التي حضرها مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد يوسف البداينة، نقاشات متخصصة، أجاب خلالها المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور، والتي تناولت سبل تعزيز السردية الأردنية وترسيخها في الوعي الجمعي، ودور المؤسسات الوطنية في حمايتها وإبرازها، بما يعكس تاريخ الدولة الأردنية ومنجزاتها، ويعزز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

