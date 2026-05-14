وزير الصحة: إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط في مستشفى الأمير حمزة

عمان 14 أيار (بترا)- تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، مستشفى الأمير حمزة، حيث اطلع على واقع تقديم الخدمة والاكتظاظ الموجود والتزاحم على الصيدلية والمختبر وعيادات الاختصاص، حيث تحدث مع المراجعين والكوادر واستمع إلى جميع الملاحظات.

واجتمع البدور مع إدارة المستشفى وخرج بحزمة إجراءات عاجلة تستهدف بشكل مباشر التخفيف على المرضى والمراجعين في العيادات والصيدلية والمختبر، حيث شملت الإجراءات إعادة توزيع عيادات الاختصاص بحيث تكون فاعلة خلال فترة الدوام وبشكل كامل من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءً، وتوزيع المرضى عليها بشكل سلس بما يخفف الازدحام اليومي خلال فترة الصباح واستغلال فترة بعد الظهر والتي يكون فيها عدد المراجعين أقل.

كما نتج عن الزيارة، تعزيز الكوادر العاملة في الصيدلية والمختبر لتسريع صرف الأدوية وإنجاز الفحوصات دون تأخير فيما سيتم أيضا الإسراع في تعيين صيادلة وكوادر أخرى بما ينعكس على تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المستشفى، بالإضافة إلى دعمه بالأدوية التي مخزونها قليل من مخزون وزارة الصحة بحيث تتوفر الأدوية وتكون متوفرة للمرضى..

كما تفقد الدكتور البدور، صيدلية التوصيل وأوعز بنقلها إلى مكان أوسع وأكبر ودعمها بالكوادر لتلبية الطلب المتزايد في الوصفات عبر التطبيق.

وفيما يتعلق بموضوع انقطاع وتأخر وبطء الخدمة المقدمة من خلال تطبيق حكيم والتي أثارها المواطنون والموظفون على حدٍ سواء، أكد الدكتور البدور أن المشكلة تقنية وأنه يوجد تواصل بشكل منتظم مع شركة حكيم التي وعدت بإيجاد حلول سريعة لحل المعيقات.

وبين الوزير أن الأولوية هي تحسين رحلة المريض داخل المستشفى من لحظة دخوله حتى استلام العلاج أو نتائج الفحوصات، مشدداً على ضرورة إزالة أي عوائق إجرائية تسبب التأخير أو الإرهاق للمراجعين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار نهج وزارة الصحة القائم على المتابعة الميدانية المباشرة والاستجابة لملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، انسجاماً مع توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الهادفة إلى تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المستشفيات التابعة للوزارة.

